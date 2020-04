Digital Interconnect : SAP va-t-il lâcher son CPaaS ?

SAP va-t-il se séparer de sa division Digital Interconnect ? Le premier éditeur logiciel européen explorerait cette piste.

En toile de fond, une acquisition réalisée voilà un an et demi : celle de Qualtrics.

Cette entreprise américaine est à l’origine d’une plate-forme de « gestion de l’expérience client » qui comprend une brique d’orchestration de la communication multicanale.

L’offre de SAP Digital Interconnect (ex-SAP Mobile Services*) s’inscrit dans la même veine. Elle repose sur une plate-forme de communications en tant que service (CPaaS), orientée sur l’interconnexion par API.

Avec en moyenne plus d’un milliard de messages traités par jour, la solution dégage 250 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel, pour 50 millions d’Ebitda. En cas de vente, le montant pourrait se chiffrer en centaines de millions de dollars.

* SAP avait « hérité » de cette activité en 2010 avec l’acquisition de Sybase, qui l’avait lui-même récupérée des suites du rachat de Mobile 365 (routeur de SMS) en 2006.

Photo d’illustration © SAP SE

