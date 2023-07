Digital Workplace : cinq leaders du collaboratif en VF

Thomas Balladur – CEO InterStis

Son offre : Sous sa direction, le projet IS Suites vise à construire et commercialiser une suite bureautique et collaborative souveraine, simple, sobre et sécurisée. Il est porté par un consortium industriel de six éditeurs français experts dans des domaines complémentaires de la digital workplace : 3DS Outscale, Blue Mind, Scille, Belledonne communication, Tranquil IT System et XWiki.

Cofondée avec Nicolas Huez en 2014, InterStis propose une plateforme collaborative en mode SaaS qui revendique 250 clients – 80% dans le secteur public et 20% dans le secteur privé – avec 75 000 utilisateurs uniques par mois.

Pierre Baudracco – CEO BlueMind

Son offre : Bluemind est un des partenaires associé – sur la fonctionnalité webmail – au projet IS Suites piloté par Interstis. Basée en région toulousaine, l’entreprise édite une messagerie collaborative open source à laquelle elle a greffé diverses briques (agenda, visio, drive, tâches, VoIP, chat, contacts). Thales, Airbus Defence & Space et l’Institut Pasteur font partie de ses clients.

BlueMind est engagé dans l’écosystème de l’Open Source à travers la coprésidence du Conseil National du Logiciel Libre (CNLL), la vice-Présidence du Hub Open Source du pôle de compétitivité Systematic et la présidence de SoLibre.

Lionel Roux – CEO Wimi

Son offre : Chef de file du projet éponyme, Wimi s’est associé à Watoo, Seald, XWiki et Linagora. l’objectifest d’accélérer la mise sur le marché d’une suite collaborative complète souveraine et sécurisé, alternative à Microsoft O365 et Google Workspace.

Créée en 2010, par Lionel Roux et Antoine Dubosq, Wimi revendique plus de 100 000 utilisateurs - organisations publiques et privées - telles que l’Assemblée Nationale, le CNRS, Arianespace, le Ministère des Armées, Total, Sephora, Groupama ou encore EDF.

Alain Garnier - CEO Jamespot

Son offre : Avec ses partenaires 3DS Outscale, Alinto, Clever Cloud, Datakeen, Glowbl, Wallix, XWiki et l’ENS Paris-Saclay, Jamespot pilote le projet CollabNext. L’interopérabilité et les impacts écologiques seront au cœur de la solution pour permettre un impact écologique minimal. Le produit est ouvert aux éditeurs tiers avec un AppStore, l’accès aux APIs ainsi qu’aux niveaux PaaS & IaaS.

Créée en 2005, Jamespot revendique plus de 300 clients pour 400 000 utilisateurs sur un modèle 100% éditeur de logiciel SaaS. Toutes les données sont hébergées en France.