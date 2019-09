Digital Workplace : la DSI aux commandes

En France, les directions des systèmes d’information (DSI) se considèrent comme les principaux moteurs du déploiement d’espaces de travail numérique (digital workplace), selon une étude* réalise par OpinionWay pour Mitel et Orange Business Services.

Pour, 97% des responsables informatiques interrogés, la DSI est le principal moteur du déploiement de l’environnement de travail numérique (digital workplace) au sein des organisations.

La direction générale (pour 95% des répondants) et les collaborateurs (84%) arrivent ensuite. Ils devancent, en la matière, les responsables des resssources humaines (70%).

De surcroît, la définition de l’environnement de travail numérique (digital workplace) peut varier.

Il peut être un bureau mobile couplé à des applications (cité par 75% du panel) ou une solution de communication unifiée avec accès centralisé aux applications métiers (74%).

Cependant, mois d’une organisation sur deux (49%) concernée par l’enquête déclare avoir déployé un tel environnement.

Pour 78% des DSI, il est nécessaire de former les équipes pour susciter leur engagement et réduire la résistance au changement.

Pour 8 répondants sur 10, les gains d’efficacité et de temps associés à ces déploiements sont les principaux bénéfices attendus.

Le partage d’informations (71%) et la collaboration optimisées entre équipes dispersées (69%) arrivent ensuite pour les directions générales.

Tandis que, 73% des collaborateurs souhaitent bénéficier d’outils professionnels leur fournissant une expérience utilisateur proche de celle des applications B2C. Et, pour 64% d’entre eux, de télétravailler.

Pour la seule DSI, enfin, outre le partage d’informations (citée par 80% du panel), l’optimisation des processus (79%) et l’autonomie des équipes (74%) l’emportent.

*L’enquête a été réalisée par Opinion Way au printemps 2019 auprès de de 301 DSI d’entreprises françaises privées de 200 salariés et plus./sub>

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.