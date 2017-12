Le télétravail devient la norme pour la génération Y, selon Polycom

Travailler depuis n’importe où est perçu comme une « évidence » pour la génération née avec le Web, observe le fournisseur de solutions collaboratives Polycom, étude à l’appui.

L’enquête a été réalisée par Morar Consulting auprès d’un panel de 25 234 personnes, dont 55% de managers, dans 12 pays : France (2 300 personnes), Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Brésil, Inde, Singapour, Japon, Russie, Chine et Australie.

Très présents dans le numérique, 72% des professionnels de la génération Y (les « millenials ») plébiscitent le télétravail, contre 50% des 45 ans et plus. Et ce notamment dans un souci d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Par ailleurs, 70% d’entre eux déclarent travailler « souvent » ou « de temps en temps » depuis différents endroits.

Seuls 15% des millenials déclarent ne pas avoir accès au télétravail (partiel ou à temps plein), contre 36% pour les 45-60 ans.

Créativité et productivité

Autre résultat : 67% des 18-30 ans pensent que travailler à distance du bureau stimule la créativité et la productivité. Pourtant, ils sont presque aussi nombreux (66%) à redouter d’être considérés par leur hiérarchie comme étant moins productifs lorsqu’ils travaillent à distance…

Enfin, 83% déclarent utiliser régulièrement la visioconférence. Un taux qui n’est pas surprenant pour une génération qui utilise des applications grand public comme Skype (Microsoft) et FaceTime (Apple).

Les entreprises ont tout intérêt à aider les jeunes entrants, selon Polycom. « Près de 3 millenials sur 5 [57%] souhaitent que la direction des ressources humaines définisse des lignes directrices claires concernant la politique de flexibilité au travail de leur entreprise », a expliqué par voie de communiqué Billie Hartless, responsable RH de Polycom. Par ailleurs, « nombre d’entre eux [59%] souhaitaient également que les mêmes règles s’appliquent à tous. »

