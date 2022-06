Données personnelles : WhatsApp toujours sous la pression de l’UE

La tension monte entre l’Union Européenne et WhatsApp au sujet des conditions d’utilisation des données personnelles de ses utilisateurs et de sa politique de confidentialité.

» Les utilisateurs doivent être en mesure de comprendre clairement les conditions d’utilisation et la manière dont leurs données personnelles sont utilisées à des fins commerciales. » explique le EU Consumer Affairs, le service de la Commission chargé des politiques en matière de justice, de droits des consommateurs et d’égalité des genres.

