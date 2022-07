DRaaS : AntemetA opte pour HPE GreenLake

Le fournisseur cloud français AntemetA étend ses capacités de protection de données et reprise après sinistre avec HPE GreenLake for Disaster Recovery.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) et AntemetA étendent leur partenariat stratégique.

A l’origine intégrateur et spécialiste du stockage SAN, AntemetA se présente désormais comme un fournisseur de services cloud privés et managés en France. Ses datacenters y sont tous implantés et l’entreprise a obtenu les certifications ISO 27001, HDS et ISAE 3402.

Dans le cadre de son partenariat avec HPE, AntemetA va disposer de capacités de reprise après sinistre en tant que service (DRaaS) basées sur l’offre HPE GreenLake for Disaster Recovery, fruit de l’acquisition par HPE de Zerto pour 374 millions $.

Selon les promoteurs de l’offre, HPE GreenLake for Disaster Recovery protège les machines virtuelles par le biais d’une protection continue des données (CDP), et non de snapshots pris à intervalles réguliers. Il s’agit de réduire le risque de perte de données et de proposer un objectif de point de récupération (RPO) de moins d’une minute.

Protection continue des données

Avec HPE, AntemetA étend son portefeuille de services cloud orientés « proximité et souveraineté ». Il s’agit plus largement pour la société francilienne et ses agences de renforcer la protection des données clés d’entreprises face aux cybermenaces.

« La protection des données des entreprises ne peut se faire qu’à travers une surveillance 24/24 enrichie d’IA pour prévenir, identifier et circonscrire toute cyberattaque ou infection », a déclaré Stéphane Blanc, président et fondateur d’AntemetA. « La sécurité contre les ransomwares garantie par HPE étend les capacités de gestion des données et de reprise après sinistre d’AntemetA, apportant aux clients la possibilité de protéger leurs données en continue et de se rétablir en quelques minutes après une attaque par ransomware. »

De son côté, Alain Melon, directeur général de la filiale française du groupe américain HPE, s’est déclaré ravi de travailler avec « un des acteurs majeurs du cloud souverain« .

Il reste à savoir si la protection de données face aux lois à portée extraterritoriale est assurée.