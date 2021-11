Quand les DSI font de l’alignement stratégique un facteur clé de succès

Le spécialiste des solutions de stockage as-a-service Pure Storage a livré les résultats d’une enquête menée en Europe auprès de 504 responsables informatiques.

Quels sont les principaux éléments à retenir pour la France ?

74% des responsables IT interrogés considèrent jouer un rôle significatif dans leur entreprise. Ils se disent avant tout motivés par leur contribution à la transformation numérique de leur organisation (pour 66% du panel français). L’accompagnement des équipes IT (49%) et la reconnaissance de la fonction « stratégique » du service IT dans l’entreprise (47%) suivent.

En revanche, ils sont moins nombreux à se dire motiver par les technologies elles-mêmes (21%), relèvent les auteurs du rapport.

Coordination entre IT et Métiers

L’alignement entre performances technologiques et objectifs business est un autre enjeu clé. En France, 6 répondants sur 10 considèrent que cet alignement est effectif, alors qu’une minorité (47% tout de même) le pensait il y a deux ans.

En outre, les responsables IT cherchent à renforcer les partenariats avec d’autres dirigeants. Les plus souvent mentionnés par les DSI sont : le directeur financier (CFO) (pour 51% du panel), le responsable des opérations (COO) (38%) et le directeur produit (CPO) (35%).

Dans ce cadre, les spécialistes des technologies considèrent l’agilité (citée par 87% du panel), l’optimisation des coûts (82%), l’amélioration de l’expérience client (81%) et le soutien au travail hybride (en présentiel et à distance) (77%) comme les grandes priorités du moment.

Cependant, 37% se disent préoccupés par l’équilibre à trouver entre innovation et réduction des coûts. « Pour atteindre les niveaux d’agilité, d’engagement client et d’innovation qu’ils cherchent à prioriser, les responsables informatiques doivent être en mesure d’utiliser la technologie de manière flexible, en augmentant et en réduisant les solutions en fonction des besoins. « La liberté offerte par cette approche permet d’investir davantage de temps et de ressources dans des projets innovants. Et la plus grande voix au chapitre pour laquelle les DSI se sont tant battus doit être préservée, il en va de même des opportuinités de partenariats plus étroits avec les conseils d’administration », a ajouté le dirigeant.

* L’enquête a été menée en avril et mai 2021 par l’agence Insight Avenue pour l’entreprise de Mountain View (Californie) Pure Storage. Les responsables IT de sociétés de plus de 500 collaborateurs en France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse sont concernés. Source : « Rapid Agility 2021 Report » .