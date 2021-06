Digital Workplace : vers une force de travail hybride

« Il y a un peu plus d’un an, la pandémie a bouleversé la façon dont des millions de personnes dans le monde entier travaillent, que leurs employeurs y aient été préparés ou non », a déclaré Chris Goettl, directeur gestion produits chez Ivanti. Le fournisseur de solutions de gestion unifiée du poste client et des services d’entreprise, est à l’initiative d’une enquête* anglophone sur le sujet. Quels résultats retenir de ce sondage ?

Si le choix leur était donné, 16% des 1001 professionnels interrogés opteraient pour un retour au classique travail de bureau, pur et simple. En revanche, le plus grand nombre (41%) adopterait le travail hybride (à distance et en présentiel). 39% privilégieraient le télétravail depuis leur domicile. Une minorité (4%) travaillerait depuis n’importe quel espace couvert en Wi-Fi. A la question « préféreriez-vous avoir la possibilité de télétravailler ou obtenir une promotion ? », plus de 6 sur 10 disent oui au « remote work ». Enfin, parmi ceux qui anticipent un changement d’employeur l’an prochain, seuls 9% feraient l’impasse sur une offre d’emploi en télétravail à 100%…

Contrôler le (télé)travail

Que revêt cet engouement ? Réduire les frais (pour 48% des répondants), tendre à l’équilibre entre activité professionnelle et vie privée (45%) et éviter les déplacements chronophages (43%) font partie des principaux avantages cités du télétravail. Parmi les inconvénients se trouvent : le manque d’interactions avec les collègues (44%), le déficit d’activité physique (40%) ou encore la crainte d’une collaboration tronquée (26%).

Globalement, à l’interrogation « essayez-vous de résoudre vous-même les problèmes informatiques auxquels vous êtes confronté lorsque vous travaillez à distance ? » 84% répondent par l’affirmative. Mais la « débrouille » a ses limites. Ainsi, les difficultés associées à la réinitialisation d’un mot de passe d’entreprise (citée par 29% du panel), l’accès à un réseau sans fil (WiFi) (22%) ou encore l’accès aux données corporate (21%) ont le plus souvent impliqué un recours au support IT (pour les équipes qui en bénéficient).

Malgré ces difficultés, 55% des professionnels interrogés considèrent que travailler à distance du bureau l’an dernier a eu un impact positif sur leur moral. D’autres sont moins enthousiastes : 20% se disent « lessivés » par l’expérience et 25% ne se prononcent pas.

Quoi qu’il en soit, « nous entrons dans une nouvelle phase de travail, celle des télétravailleurs et des forces de travail hybride », a souligné Chris Goettl. Selon lui, les organisations ont intérêt à appliquer une stratégie de sécurité Zero Trust pour mieux protéger leurs actifs numériques ainsi que l’accès des équipes distantes aux données.

*source : Ivanti « The Everywhere Workplace » 2021.