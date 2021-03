DSI : le cloud souverain pour qui ?

L’Europe investit dans des alternatives « souveraines » aux offres cloud des GAFAM et BATX*. Qu’en est-il sur le terrain de l’ambition affichée dans les sphères d’influence ?

Le club Agora DSI et CIO, pour T-Systems, a interrogé sur la thématique du cloud et de la souveraineté 45 DSI de grandes groupes actifs en France et en Europe.

Quels sont les points saillants de cette enquête ?

67% des responsables des systèmes d’information interrogés déclarent s’appuyer sur des plateformes et services cloud de fournisseurs basés aux États-Unis. 44% utilisent également, voire exclusivement, les services de fournisseurs cloud européens.

2% s’appuient aussi sur les offres de fournisseurs cloud chinois.

Echanges transatlantiques de données

Les premiers confinements anti-Covid de 2020 en Europe et l’invalidation du Privacy Shield par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en juillet dernier, ont poussé 44% des DSI du panel à s’interroger davantage sur l’implantation de leurs fournisseurs.

En outre, 91% des répondants se disent sensibles au fait que leurs fournisseurs cloud ne soient pas soumis aux Patriot Act et Cloud Act américains. Par ailleurs, 87% des décideurs IT interrogés se sont déclarés prêts à opter pour un cloud européen à l’avenir.

Leur marge de manoeuvre est ténue.

De surcroît, la tension demeure sur les budgets IT globaux. Malgré tout, les investissements consacrés à la cybersécurité (pour 93% des répondants) et aux outils collaboratifs (84%) sont orientés à la hausse.

