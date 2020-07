Privacy Shield : la justice casse le bouclier de données UE-États-Unis

Le bouclier de données UE-États-Unis ou « Privacy Shield » a sauté.

Jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a invalidé le mécanisme qui, depuis l’été 2016, encadre les échanges transatlantiques de données à caractère personnel à des fins commerciales.

C’est la décision de la Commission relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de transfert des données UE-États-Unis qui est invalidée.

Selon la Cour, « les limitations de la protection des données à caractère personnel qui découlent de la réglementation interne des États-Unis portant sur l’accès et l’utilisation, par les autorités publiques américaines, de telles données transférées […] ne sont pas encadrées d’une manière à répondre à des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, par le principe de proportionnalité, en ce que les programmes de surveillance fondés sur cette réglementation ne sont pas limités au strict nécessaire. »

Le Privacy Shield est un système dérogatoire qui permet à des entreprises certifiées de traiter des données à caractère personnel transférées de l’Union vers les États-Unis, dans un cadre légal.

La confidentialité de données étant davantage réglementée en Europe qu’aux Etats-Unis, le Privacy Shield prévoyait un système dérogatoire pour des entreprises qui s’engagent à respecter un ensemble de mesures. Plusieurs milliers de sociétés, dont les GAFAM, ont été certifiées dans ce cadre par le Département américain du Commerce.

Dès son introduction le Privacy Shield a été attaqué par Max Schrems, dejà à l’origine du naufrage de l’accord Safe Harbor. Prédécesseur du Privacy Shield, Safe Harbor avait été invalidé fin 2015 par la CJUE, à la suite d’une affaire portée par le militant et juriste autrichien alors opposé à Facebook.

L’invalidation du Privacy Shield est donc un nouveau revers pour plusieurs milliers d’entreprises qui bénéficiaient de la sécurité juridique que leur apportait le bouclier.

Cependant, elles peuvent toujours s’engager, individuellement, à respecter certaines mesures concernant les données de leurs utilisateurs européens. La décision de Bruxelles sur la légalité des « clauses contractuelles types » pour le transfert de données à caractère personnel ayant été validée.

Dans un communiqué, BSA | The Software Alliance, qui défend les intérêts de grands groupes du logiciel, dont Microsoft, Oracle et IBM, s’est déclarée « soulagée » que ces clauses contractuelles (standard contractual clauses, SCC) restent valides.

Les États-Unis, de leur côté, se disent « profondément déçus ». Nous « espérons pouvoir limiter les conséquences négatives pour la relation économique transatlantique qui pèse 7 100 milliards de dollars et qui est vitale pour nos citoyens, entreprises et gouvernements respectifs », a souligné Wilbur Ross, le secrétaire américain au commerce.

(crédit photo © shutterstock)

