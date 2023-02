Quand les DSI influencent la prise de décision stratégique

Davantage de responsables des systèmes d’information (DSI) ont désormais un accès direct à la direction exécutive pour se faire entendre.

Aussi, malgré le contexte économique troublé, 4 DSI sur 5 prévoient d’investir davantage dans la numérisation des processus et l’expérience utilisateur.

Malgré tout, 48% des responsables IT indiquent que les développements envisagés, notamment en matière de durabilité, sont entravés par un déficit de compétences internes.

Pour assurer la continuité d’activité au quotidien, sans sacrifier la sécurité, 74% prévoient d’augmenter leur recours à l’externalisation informatique et aux services managés.

C’est l’un des enseignements d’une enquête internationale menée auprès de 1000 DSI pour Logicalis, fournisseur de solutions IT et de services gérés.

Une majorité de DSI dit défendre son point de vue au sommet de la hiérarchie.

DSI et DAF s’entendent (un peu)

En outre, 77% des DSI interrogés déclarent avoir davantage de latitude pour porter leurs idées au sein du conseil d’administration (board).

Par ailleurs, 81% disent consacrer plus de temps à l’innovation. 46% déclarent même que l’innovation fait partie des critères d’évaluation de leur performance professionnelle.

8 DSI sur 10 pensent aussi que leur contribution à la stratégie commerciale va augmenter au cours des deux prochaines années.

Ces résultats font écho à un autre rapport (Foundry) selon lequel, au-delà de la continuité d’activité au quotidien, les priorités d’investissement les plus souvent citées par les DSI sont :

– la sécurité

– la mise à niveau de l’infrastructure et des systèmes

– les recrutements de nouveaux talents

Aussi, un équilibre des pouvoirs s’opère entre la direction financière (DAF) et la DSI.

Selon une autre étude (Deloitte US), près d’une organisation sur deux admet redouter une accélération de la fréquence des cyberattaques ciblant leurs données comptables et financières. Or, 20% seulement des dirigeants interrogés déclarent que les équipes financières (DAF) travaillent en « étroite collaboration » avec les équipes de cybersécurité ou leur DSI.

43% indiquent un alignement relatif.

Etre entendu et convaincre n’est donc pas si simple pour tous les responsables SI.

(crédit photo © Shutterstock)