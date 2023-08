Duet AI : le fond et la forme de cet anti-Microsoft 365 Copilot

Un add-on qui coûte plus cher que le produit auquel on le greffe ? Ce devrait être le cas pour Duet AI.

Google vient d’enclencher la phase commerciale pour cette offre au sein de laquelle il a réuni des capacités d’IA générative exploitables dans sa suite collaborative.

Pas encore de tarification publique, mais le groupe américain a affirmé qu’il en coûtera 30 $ par mois pour chaque utilisateur… en tout cas pour les plus grandes entreprises. Soit la même chose que pour le concurrent Microsoft 365 Copilot, dont on attend la disponibilité globale au 1er semestre 2024. Le pricing n’est pas finalisé pour « les plus petites organisations et les utilisateurs individuels », nous explique-t-on.

Duet AI est accessible à partir de l’édition Business Standard de Google Workspace (facturée 11,50 €/mois/utilisateur avec engagement d’un an). Il l’est sur les gammes Enterprise (à partir du forfait Essentials), Education (Fundamentals) et Frontline (Starter).

La facturation est mensuelle, avec deux options. Soit « flexible » (paiement pour chaque utilisateur auquel on a attribué une licence), soit « fixe » (engagement sur une capacité pour au moins un an et paiement échelonné).

Google Chat, un centre d’action pour Duet AI

Les fonctionnalités actuelles de Duet AI couvrent :

– Google Docs, pour l’écriture et la réécriture de texte (uniquement sur desktop)

– Gmail, pour la composition de messages

– Slides, pour créer des images

Lire aussi : Google Workspace : le point sur la hausse de prix à venir

– Sheets pour créer des modèles de tableaux (sur desktop ; impossible pour le moment d’éditer du contenu ou de s’y référer)

– Chat pour fournir une surface d’information accessible à travers Google Workspace

– Meet pour créer des arrière-plans (desktop), améliorer la qualité vidéo et traduire les transcriptions en temps réel lors des réunions

En l’état, cette fonctionnalité de transcription – englobant une dizaine de langues dont le français – est accessible sur Meet sans nécessiter Duet AI. Cela changera à l’avenir, déclare Google, sans donner de date. Il y aura un préavis de 6 mois, assure-t-il simplement.

Quant à un éventuel SLA, aucun engagement : dans les grandes lignes, on « fera au mieux ». Tout dépendra de la charge des systèmes. Quant aux interactions avec Duet AI, Google se donne le droit de les exploiter à des fins d’amélioration de ses services.

Illustration principale © Diego – Adobe Stock