Google Workspace : le point sur la hausse de prix à venir

Les prix de Google Workspace vont augmenter sur deux plans : les forfaits modulables et l’une des éditions Entreprise.

Certains abonnements Google Workspace se paieront bientôt plus cher.

Première date à retenir : le 14 mars 2023. Une hausse s’appliquera aux trois éditions Business (Starter, Standard et Plus). Elle concernera les forfaits dits « modulables ». C’est-à-dire ceux sans engagement, facturés mensuellement avec ajout et suppression d’utilisateurs « à la carte ».

Les prix publics augmenteront de 20 %, sans compter les ajustements qui seront pratiqués dans certaines devises (non spécifiées).

En France, les prix actuels sont de 6 € TTC par mois et par utilisateur sur Business Starter ; 12 € sur Business Standard ; 18 € sur Business Plus.

Le forfait annuel généralisé sur Google Workspace

La deuxième augmentation prévue concerne Google Workspace Entreprise Standard. Sa mise en place démarrera au mois d’avril et s’échelonnera jusqu’à 2024, avec préavis d’au moins 30 jours.

Le niveau de hausse dépendra de plusieurs facteurs dont le nombre de licences souscrites, le mode de facturation et les conditions du contrat. Google donne une échéance : pour les abonnements comprenant 10 licences au moins, la bascule n’aura pas lieu avant janvier 2024.

En parallèle de ces augmentations, l’option « forfait annuel » va être généralisée à toutes les éditions auxquelles on peut souscrire en ligne. Ce sera à la date du 14 mars 2023.

