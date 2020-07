ESN : DXC vend à Dedalus son unité logiciels de santé pour 525 M$

C’est une opération à 525 millions de dollars. DXC Technology a annoncé lundi vendre son activité de logiciels de santé au groupe européen Dedalus.

Fondé en 1982 à Florence, Dedalus est devenu l’un des principaux éditeurs et intégrateurs mondiaux de solutions logicielles hospitalières et diagnostiques. Le groupe est contrôlé à 75% par Ardian (anciennement Axa Private Equity).

Dedalus, présent désormais dans plus de 40 pays, dont la France, est déjà acquéreur d’une partie de l’activité logiciels de santé d’Agfa-Gevaert. À travers le nouvel accord de croissance externe avec DXC, le groupe ambitionne d’étendre ses activités existantes, notamment en R&D, tout en se développant sur de nouveaux marchés.

De son côté, DXC, entreprise de services du numérique (ESN), affiche une autre ambition.

Le groupe américain de services IT est né du rapprochement en 2017 des activités de services de Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Computer Sciences Corporation (CSC).

En mai, DXC a annoncé une baisse de 5,6% à 19,58 Md$ du chiffre d’affaires de son excercice 2020. Le groupe a aussi révisé ses prévisions de bénéfices à venir. Il a également engagé un plan d’optimisation des coûts. La cession de certaines activités en fait partie.

Mike Salvino, CEO de DXC Technology depuis septembre 2019, s’en est expliqué dans un communiqué. « La vente à Dedalus de notre activité logiciels pour fournisseurs de soins de santé s’inscrit dans notre stratégie visant à centrer nos efforts sur l’Enterprise Technology Stack* et la rationalisation de notre portefeuille », a déclaré le dirigeant.

Selon lui, l’opération sera profitable aux deux groupes et à leurs investisseurs, ainsi qu’aux clients et aux équipes concernées. La transaction devrait être conclue d’ici mars 2021.

* Le « socle technologique d’entreprise » qu’adresse DXC inclut : l’externalisation/outsourcing IT, le cloud et la sécurité, les services applicatifs, l’analyse avancée de données et l’ingénierie.

(crédit photo © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.