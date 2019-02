ESN / SSII : le Top 10 en France

Toujours sur la vague de la Transformation numérique qui couvre tous les secteurs de l’économie, les ESN ont enregistré une nouvelle année de croissance en 2018. Classement et décryptage.

Pour l’année 2018, les sociétés de services numériques (ESN) gardent une dynamique de croissance solide avec + 4,5% sur un an. Un peu plus pour le Top 10 qui superforme le marché avec une hausse de 4,9 % estime PAC.

1 – CAPGEMINI : 2 897 millions €

2 – IBM : 2 195 millions €

3 – OBS ( Orange Business Services) : 2 092 millions €

4 – ATOS : 1 725 millions €

5 – ACCENTURE : 1 623, 120 millions €

6 – SOPRA STERIA : 1 597 millions €

7 – ECONOCOM : 1 596 millions €

8 – SCC : 1 301 404 millions €

9 – CGI : 1 100 millions €

10 – GFI INFORMATIQUE : 842,860 millions €

Cependant. on constate des niveaux de performance différents entre les leaders. Ainsi, Econocom (7ème) enregistre une croissance de 15 % quand Accenture (5ème) et CGI ( 9ème) affichent une hausse de leur CA de 9%.Selon PAC, les ESN positionnées sur les services applicatifs bénéficient d’une meilleure dynamique ( + 5,8 %) que celles qui travaillent sur les projets d’infrastructures (+ 3,4 %) en dépit d’un mouvement massif vers le cloud.

Mais dans le grand mouvement de transformation numérique en cours, un pan entier ( et non des moindres) de l’économie française reste encore dans les starting-bloc : les PME.

Les PME hors de la ligne de mire

» En effet, même si l’IT d’une PME est plus simple que celle d’un grand compte, cet état de fait s’estompe – ou devrait s’estomper – très rapidement, notamment grâce à la transformation numérique qui impose à toutes les entreprises des évolutions importantes soutenues par des technologies informatiques sous peine de gros problèmes aussi bien au niveau de l’efficacité que de la compétitivité. » analyse PAC. Qui pose la question de la compétence au sein des équipes ESN pour couvrir cette cible.

« Les ESN en dehors du top 10, notamment celles qui se positionnent plutôt sur des activités « de proximité » avec les PME devraient sérieusement réfléchir à développer des offres autour de la transformation numérique pour aider leurs clients sur ce sujet prépondérant pour leur avenir. Une fois sensibilisées, c’est sur ce sujet que les PME réaliseront le plus de projets. » explique Franck Nassah, vice président digital business innovations chez PAC.

SMACS : Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité

C’est le domaine ou plutôt les domaines qui tirent la croissance avec + 15,4 % en 2018. Rien d’étonnant quand on considère le large spectre couvert : S pour Social, M pour Mobilité, A pour Analytics, C pour Cloud et S pour Sécurité.

Pour 2019, l’embellie devrait encore affichée + 14,7 % selon Syntec Numérique. Les principaux secteurs sont l’automobile, l’aéronautique, l’énergie

