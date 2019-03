e-santé : Microsoft arrête les frais avec Microsoft Health

Microsoft annonce que son service et ses applications pour la e-santé seront arrêtés fin mars. Son bracelet connecté Band avait été retiré du marché en 2016.

Qui se souvient que Microsoft avait lancé son propre bracelet connecté de suivi d’activités ?

Baptisé Band, cet accessoire lancé en 2014 avait été retiré de la vente dès 2016 après deux générations. Et comme un tel bracelet n’a d’intérêt que lié à son application dédiée, il restait comme dernier vestige de cette époque, le service Microsoft Health.

Microsoft vient d’annoncer son arrêt et le retrait des applications pour Android, iOS et sur le Microsoft Store. La date d’échéance a été fixé à la fin du mois de mai. Pour les rares utilisateurs de ce bracelet, il ne reste donc que jusqu’au 31 mai pour exporter les données de l’application. Elles seront détruites par la suite.

Microsoft prêt à rembourser les Band

Le bracelet, quant à lui, continuera à fonctionner. Sans application, il sera bien entendu impossible de consulter les données d’activités autrement que sur le cadran.

Bon seigneur, Microsoft propose à ses clients utilisateurs actifs du bracelet de les rembourser. Ainsi, le Band 1 serait remboursé 80 dollars et 175 dollars pour la seconde version du bracelet. Mais attention, il ne faut pas croire que sortir un vieux Band du tiroir suffira pour obtenir ce remboursement. Il faut effectivement montrer qu’il est toujours utilisé.

Cette information Microsoft peut la vérifier en contrôlant si les données du bracelet ont effectivement été synchronisées entre les mois de décembre 2018 et de mars 2019.

Le difficile marché des wearables

Cette marche arrière illustre la difficulté des grands acteurs de l’IT à appréhender le marché des wearables. Nokia a lui aussi jeté l’éponge avec Withings, le pilier de son activité e-santé qui n’aura pas tenu deux années.

Quelle est la taille du marché Wearables ? Dans le retail, on dirait qu’il est plutôt S que XL…

D’après les chiffres compilés par Statista , il a atteint 115, 4 d’unités en 2017, une croissance d’un peu plus de 10 % sur un an.

Une performance juste honorable dans un marché des technologies abonné à une croissance à deux chiffres a fortiori quand on joue sur le marché des « consumer electronics ».