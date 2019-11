Edge en entreprise : un portail vers Office 365

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Progressivement, Microsoft intègre l’expérience Office 365 dans Edge.

La dernière bêta du navigateur en témoigne.

Elle élargit la palette d’options à disposition des admins pour paramétrer la page qui s’affiche à l’ouverture d’un nouvel onglet.

Cette page présentait jusqu’alors une grille de sites (par défaut, les plus visités) suivie du flux d’actualités Microsoft News.

Les utilisateurs connectés à un compte Azure Active Directory ont désormais un deuxième choix : accéder à des contenus personnalisés selon leur activité dans Office 365.

Sous ces contenus (présentés sous la forme de cartes), on trouve une liste de fichiers Office et de sites SharePoint.

Par défaut, il s’agit des derniers utilisés. En les survolant, on peut les épingler, les partager ou les ouvrir, dans le navigateur ou dans une application de bureau.

La barre de recherche principale ne disparaît pas, mais elle englobe les intranets dans le cas où un compte Active Directory est connecté.

La grille de sites ne disparaît pas non plus. Les administrateurs peuvent configurer jusqu’à 3 des 8 vignettes, et éventuellement les épingler*. De même, ils peuvent imposer l’une ou l’autre expérience par défaut (Office 365 ou Microsoft News).

* Une politique qui complète celle permettant, depuis Edge 77, de configurer l’URL à afficher lors de l’ouverture d’un nouvel onglet.