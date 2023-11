Editeurs de logiciels 2023 : le Top 50 en France

Le chiffre d’affaires édition des éditeurs de logiciels français atteint 21 milliards € en 2022, en croissance de 10,5% sur un an, selon le classement annuel * réalisé par Numeum et EY.

A l’instar de l’édition 2021, le classement 2023 confirme une bonne santé partagée par l’ensemble du secteur, puisque 91% du panel enregistrent une meilleure performance.

Cette 13ème édition confirme le « grand écart » qui existe entre les acteurs. Les éditeurs qui réalisent plus de 100 M€ contribuent à hauteur de 78 % du chiffre d’affaires du secteur alors qu’ils ne représentent que 11 % du panel.

Les éditeurs sectoriels représentant 61% du chiffre d’affaires du secteur. Mais ses deux leaders – Dassault Systems et Criteo – y contribuent à hauteur de 55%.

Les éditeurs horizontaux enregistrent une croissance de 19 % portés majoritairement par les opérations de croissance externe réalisées en 2021 et 2022 par les éditeurs Cegid (Talentsoft, ACA e tCEDRICOM), Chapsvision (Deveryware, Qwam intelligence et Geotrend), Tessi (VILT) et Septeo (Consortium Immobilier).

A noter que certains éditeurs enregistrent des taux de croissance 2022 supérieurs à 30%. C’est le cas de Lectra ( n° 30), Nacon ( n° 38) ou Chapsvision ( n° 41).

Editeurs de logiciels français en 2023 : le Top 50

Rang Entreprise Chiffre d’Affaires 2022 (K€) 1 DASSAULT SYSTEMES 5 114,0 2 CRITEO 1 919,0 3 UBISOFT ENTERTAINMENT (UBISOFT) 1 814,3 4 CEGID 791,0 5 MUREX 711,0 6 SOPRA STERIA GROUP 698,6 7 CLARANOVA 473,6 8 CEGEDIM 392,6 9 DOCAPOSTE 388,0 10 INFOPRO DIGITAL 382,7 11 GAMELOFT 321,0 12 AXWAY SOFTWARE 314,0 13 SEPTEO 310,0 14 ISAGRI 280,0 15 QUADIENT (EX-NEOPOST) 260,0 16 FOCUS HOME INTERACTIVE 194,1 17 BERGER-LEVRAULT 183,8 18 INETUM 182,0 19 LINEDATA SERVICES 172,7 20 ESKER 159,0 21 ODIGO 155,0 22 IVALUA 146,0 23 ORISHA (EX-GROUPE DL SOFTWARE) 140,0 24 SILAE 134,0 25 SOGELINK 117,7 26 EQUASENS (EX-PHARMAGEST) 116,8 27 ESI GROUP 114,0 28 IMAWEB 103,0 29 DALET 48,7 30 LECTRA 92,2 31 EQUATIV (EX SMART ADVERSER) 91,7 32 ATEME 90,6 33 GENERIX GROUP 90,1 34 FIDUCIAL INFORMATIQUE 90,0 35 SOFTWAY MEDICAL 84,4 36 LYRA NETWORK 79,0 37 MAINCARE SOLUTIONS 78,7 38 NACON (BIGBEN) 76,5 39 PRODWARE 75,7 40 NEOXAM 72,6 41 CHAPSVISION 69,2 42 STORMSHIELD (AIRBUS) 68,3 43 KELIO (EX-BODET SOFTWARE) 68,1 44 HARDIS GROUP 66,7 45 EBP INFORMATIQUE 63,0 46 TALENTIA SOFTWARE GROUP 62,3 47 VÉRIMATRIX (EX-INSIDE SECURE) 61,0 48 TOPSOLID 59,8 49 HARVEST 59,5 50 PROGINOV 58,5

SaaS : première source de revenus des éditeurs en 2022

Dans un contexte économique marqué par une inflation élevée, 54% des éditeurs de logiciels indiquent ne pas avoir répercuté la hausse des coûts de l’énergie et des salaires dans leurs prix de vente. Leur croissance est portée par l’innovation (pour 61%, d’entre eux), l’upselling (64%) et les partenariats (40%).

Côté modèle économique, 56 % du chiffe d’affaires est désormais réalisé en SaaS , ce qui a permis à 8 éditeurs sur 10 de réaliser un bénéfice d’exploitation.

RSE : un sujet devenu prioritaire

La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est devenue un sujet prioritaire pour 75 % des éditeurs. Cette démarche se traduit par la mise en place d’actions comme la mise en place de postes dédiés ( 62%), la réalisation d’un bilan carbone (44 %) ou la redéfinition des offres commerciales (28%).

* Source : TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS- 13e édition – 2023