Pôle emploi : le chômage dans l’informatique est stable en décembre

Selon les chiffres publiés mercredi par Pôle emploi et la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), le chômage des informaticiens a stagné en décembre 2017. Et ce, conformément à la tendance générale en France.

Pôle emploi dénombrait 39 200 chômeurs de catégorie A dans les systèmes d’information et de télécommunication en décembre, soit le même nombre qu’en novembre 2017.

La tendance se confirme sur un éventail plus étendu de métiers IT, du support technique au développement. Le total atteint alors 51 100 chômeurs en décembre, comme le mois précédent.

La situation est plus favorable dans les catégories ABC regroupant les personnes sans emploi et celles ayant exercé une activité réduite.

Le nombre d’informaticiens inscrits dans ces catégories était moins élevé en décembre (75 070) qu’en novembre (75 200) pour un portefeuille étendu de métiers IT.

Ces chiffres restent toutefois supérieurs à ceux publiés il y a un an. Fin 2016, 72 270 demandeurs d’emploi IT étaient inscrits à Pôle emploi, dont 55 990 chômeurs de catégorie A.

Prévisions élevées d’embauche de cadres

Malgré tout, le secteur des activités informatiques reste bien orienté « avec des réalisations et des prévisions d’embauche de cadres à haut niveau », a déclaré l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) dans sa note de conjoncture trimestrielle.

Notons, enfin, que les prochains chiffres des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi seront communiqués en avril 2018, par trimestre donc, et non plus par mois.

Le ministère du Travail souhaitant ainsi « mieux refléter » l’évolution du marché du travail en France.

Lire également :

Le télétravail devient la norme pour la génération Y, selon Polycom

Automatisation : 400 millions d’emplois bouleversés à horizon 2030 ?

crédit photo © Shutterstock.com