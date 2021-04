ESN : Accenture devance IBM et Capgemini dans le top 10 EMEA

Quatre groupes américains, trois français, un indien et un japonais composent le classement annuel des 10 premières ESN de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) livré par SITSI*, le service d’études de marché du cabinet PAC (teknowlogy Group).

Comme l’observe Eugen Schwab-Chesaru, un des vice-présidents du cabinet PAC, le top 10 des entreprises de services du numérique en zone EMEA affiche une baisse de 2,5% de son chiffre d’affaires cumulé, estimé à 67,7 milliards d’euros sur l’année 2020.

Les ESN du classement ont donc été impactées par la baisse des investissements informatiques des clients en période de crise sanitaire, sans toutefois décrocher.

Quels groupes de services IT s’en sortent le mieux ?

Accenture et IBM au coude à coude

Accenture a devancé de peu, et pour la première fois, IBM en fin d’année 2020.

Comment PAC l’explique ?

Les activités couvrant l’analyse de données et l’expérience client (plus présentes chez Accenture) montent en puissance. A l’inverse, les services d’infogérance d’infrastructures (plus présentes chez IBM) ont été fortement impactées par la bascule des ressources de clients vers les clouds publics des hyperscalers (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud…).

IBM a d’ailleurs annoncé se délester prochainement de ses services gérés d’infrastructure pour se concentrer davantage sur le cloud hybride et l’intelligence artificielle.

La scission d’IBM sera opérée d’ici la fin 2021.

Du côté des acteurs européens du classement, Capgemini, fort de l’acquisition d’Altran, et Atos sont à nouveau les mieux positionnés. DXC est en 5e position, mais peine « à réenclencher la dynamique de croissance » en Europe.

TCS (Tata Consultancy Services), CGI, Sopra Steria, Deloitte et Fujitsu font toujours partie du top 10 (qui représente 31,5% du marché en valeur) et maintiennent leur rang.

Pour 2021, le cabinet PAC considère peu probable l’arrivée de nouveaux fournisseurs dans le top 10 des ESN en région EMEA. En revanche, les positions de grand groupes au classement pourraient évoluer à la suite de rachats d’entreprises de taille moyenne dans des domaines porteurs : cloud, cybersécurité, analyse de données, expérience client…

* SITSI pour Software & IT Services Industry