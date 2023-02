ESN ou cabinet de conseil : qui gagne la bataille de la data

Le SITSI, service d’études du cabinet de conseil PAC (teknowlogy Group), fournit une vue d’ensemble* des acteurs du marché de la data en France.

Les entreprises de services du numérique (ESN) font partie des firmes les mieux positionnées. Cependant, elles entrent en concurrence avec d’autres acteurs solides et ambitieux.

Tous veulent adresser un marché des services data en forte croissance.

5 catégories d’organisations se positionnent sur le marché français de la data :

– Cabinets de conseil

– ESN généralistes

– Intégrateurs spécialisés

– « Pure players »

– Agences de communication

ESN, cabinets de conseil, agences…

Les ESN « généralistes » du marché sont très présentes. Capgemini, chef de file incontesté du classement des 10 premières ESN en France, Sopra Steria, Accenture ou encore CGI, peuvent couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur des données et ses différents segments.

Plateforme de gestion de données, infrastructure cloud et on-premise, analyse avancée portée par une IA, protection, conformité, valorisation… « C’est justement cette force de frappe – l’intégration de solutions et leur mise à l’échelle – qui les différencie sur le marché de la data », explique Kristina Mikhnevich, analyste du cabinet de recherche et de conseil PAC.

Les ESN ne sont pas seules. Elles peuvent entrer en concurrence avec de grands groupes de conseil et d’audit, parmi lesquels les « Big Four » Deloitte, EY, KPMG et PwC. Tous proposent des prestations dans les trois sous-segments qu’étudie le SISTI – intelligence d’affaires (BI), données massives (Big data) et intelligence artificielle (IA) -. En outre, les cabinets de conseil accompagnent les (grandes) entreprises qui gèrent un vaste patrimoine de données. L’objectif de l’écosystème est d’aligner les stratégies data sur les objectifs commerciaux.

Lire aussi : Data science : Capgemini va acquérir Quantmetry

Les clients entreprises peuvent aussi se tourner vers des pure players, dont des cabinets de conseil spécialisés dans la performance des organisations par la data et ses technologies. Micropole, Keyrus ou Business & Decisions (Orange Business Services) en font partie. Ils fournissent des services data de bout en bout, de la stratégie à la mise en oeuvre.

Les agences de communication et marketing se concentrent sur la donnée client, sa valorisation et ses solutions (plateformes de données clients ou CDP, centres de contact…), sans oublier l’enjeu de conformité (RGPD, ePrivacy), la publicité ciblée et l’IA générative.

Les acteurs de plus petite taille et les intégrateurs spécialisés se concentrent sur un ou deux sous-segments de marché où leur expertise peut être reconnue. Certains investissent des solutions spécifiques et la revente aux PME, quand des start-up se spécialisent dans la datascience et l’IA. Ces jeunes pousses attirent l’attention d’acquéreurs potentiels.

Les repreneurs cherchent à intégrer des talents data parmi les plus recherchés du marché et à se doter de briques technologiques que ces profils maîtrisent.

C’est notamment le cas pour Capgemini à travers la récente acquisition de Quantmetry.

*source : PAC « Vendor Lanscape – Data France » 2023.

(crédit photo via Pexels)