Facebook : le RSSI en sursis sur fond de vives tensions

La gestion de crise crispe le « top management » de Facebook. Alex Stamos, responsable de la sécurité informatique du réseau social, quitterait la société l’été prochain. Et ce après des tensions vives concernant la stratégie, selon le New York Times.

Le RSSI se serait opposé à d’autres dirigeants du réseau social, sur la manière d’opérer, après la mise en cause de Facebook concernant l’interférence de la Russie dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

Depuis, Alex Stamos aurait été mis à l’écart de certaines responsabilités. Tout en étant appelé à assurer la transition encore quelques mois. Il a lui-même indiqué sur Twitter qu’il travaille toujours chez Facebook, même si son rôle a effectivement changé.

Despite the rumors, I’m still fully engaged with my work at Facebook. It’s true that my role did change. I’m currently spending more time exploring emerging security risks and working on election security.

Alex Stamos (@alexstamos) March 19, 2018