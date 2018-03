Streaming : Facebook va diffuser 25 matchs de baseball

Pour la première fois, Facebook obtient la diffusion exclusive de 25 matchs de baseball en direct via un accord avec la puissante fédération MLB.

C’est une nouvelle étape dans l’incursion des géants du Web sur le terrain des droits sportifs. A partir du 4 avril, Facebook va diffuser en exclusivité 25 matchs de la Major League Baseball ( MLB) de la saison 2018 pour ses abonnés états-uniens via la page “MLB Live” de la fédération.

Ces matchs du mercredi après-midi font partie d’un package dont les 30 équipes du championnat disposent pour une diffusion sur les médias locaux.

C’est la première fois que la MLB passe un accord pour une diffusion exclusivement numérique de matchs.

Accessibles depuis Facebook Watch, sa plateforme de streaming lancée à l’été 2017, ces diffusions en streaming seront gérées par une équipe dédiée de la Major League Baseball ( MLB) et proposeront des contenus éditoriaux et interactifs additionnels indique un communiqué. Cet accord intervient après une première diffusion non exclusive de 20 matchs de la dernière saison.

30 à 35 millions $

Si le montant de l’accord n’a pas été officiellement communiqué, des sources proches de la transaction évoque une somme de 30 à 35 millions de dollars.

Forts de leurs millions d’utilisateurs, les grands réseaux sociaux affichent leur ambition sur la diffusion d’évènements sportifs. En novembre, c’est Amazon

Amazon a acquis en novembre les droits exclusifs pour diffuser 37 tournois de tennis (sauf les quatre grands tournois du Grand Chelem) de 2019 à 2013, via sa plate-forme vidéo Amazon Prime. L’an dernier, il avait acquis les droits de diffusion en direct de 10 matchs de la NFL ( Football américain) face àTwitter, qui disposait de ces droits pour 2016.

Mais le service de micro-blogging dispose d’un accord avec le PGA Tour pour diffuser en direct plus de 70 heures de golf entre Janvier et Septembre de cette année. Il avait aussi diffusé 21 matchs d’un tournoi de football du moyen orient.

De son côté, Facebook avait mis 600 millions $ sur la table pour obtenir les droits de diffusion du championnat indien de cricket, le premier sport national, mais avait été battu par Fox.