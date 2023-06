FinOps : Google Cloud brandit l’argument certification

Chargeback ? Forecasting ? Gestion des anomalies ? Pour le moment, Google Cloud ne prend pas en charge ces éléments tels que définis dans le framework de la FinOps Foundation. Ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir sa première certification.

Cette distiction, le groupe américain l’a obtenue dans la catégorie « Service Provider ». Qui, dans les grandes lignes, englobe la partie conseil. Il y rejoint 16 autres entreprises. Nommément, Accenture, Apptio, Cloudsoft, Deloitte, HCLTech, MagicOrange, Neos, Nordcloud, SoftwareONE, Sokube, Statascale, Thebes Cloud Management, Vaxowave et Virtasant… et une société française : Timspirit.

Certifications FinOps Foundation : Microsoft éligible, AWS exclu de facto

La plupart de ces entreprises couvrent le framework de la FinOps Foundation plus largement* que Google Cloud. Lequel se distingue toutefois en étant le premier hyperscaler certifié – si on excepte le fait que Nordcloud appartient à IBM.

Quelques fournisseurs bénéficient d’une deuxième certification, à l’image de HCLTech, SoftwareONE, Timspirit et Virtasant. Ils sont peu à pouvoir en revendiquer trois. Apptio, Neos et Nordcloud sont en l’occurrence dans ce cas. Au-delà de la certification « Service Provider », la Fondation FinOps les a distingués sur les volets plate-forme (outil technologique) et formation.

On rappellera que Google Cloud est membre de premier niveau de la fondation, comme Microsoft. Oracle est au deuxième niveau. Alibaba, AWS et IBM, notamment, ne sont pas dans la boucle – et ne peuvent par là même pas prétendre à une certification.

* Sur des domaines comme, outre ceux précités, la gouvernance, la mesure des coûts unitaires et la mise en place de structures de responsabilité.

À consulter en complément :

FinOps : une mise en conformité qui peut coûter cher

5 choses à savoir pour limiter les coûts de sa transition cloud

FinOps : 4 certifications qui valorisent votre expertise

FOCUS : vers une spécification FinOps référente pour le cloud

OpenCost : que devient ce projet FinOps pour Kubernetes

Photo d’illustration © Vagner – Adobe Stock