Format publicitaire : YouTube dégaine TrueView for Reach

YouTube étoffe sa gamme de formats publicitaires TrueView avec TrueView for Reach.

Il s’agit d’un format de 6 secondes désactivable par l’utilisateur après 5 secondes. La filiale de Google avait introduit le format publicitaire baptisé « Bumper » il y a deux ans. Il s’agissait de vidéos de 6 à 20 secondes, mais non désactivables.

Les annonceurs peuvent donc maintenant acheter des formats d’annonces ultra-courts que les utilisateurs peuvent choisir d’ignorer.

Diffusées avant ou durant le vidéo, ces vidéos obligent les annonceurs, dans une logique de créativité, à produire des publicités narratives très courtes et donc chocs.

Concernant les vidéos InStream, les annonceurs ne paient que si l’internaute a visionné toute l’annonce publicitaire ou bien s’il a effectué un clic pour être redirigé vers une URL de l’annonceur. Les annonces TrueView for Reach combinent le meilleur des deux mondes : la courte durée des « Bumpers » et le paiement indexé sur le choix de l’internaute.

Une phase bêta très probante

Il s’agit de proposer un format visant à maximiser la portée des annonces. Selon YouTube, les Bumpers avaient déjà permis aux sociétés d’améliorer leur notoriété. En effet, selon Google, une étude a démontré que 87 % des campagnes Bumpers ont généré une hausse significative de ces campagnes avec Ad Recall (publicités de rappel) avec une augmentation moyenne de toutes les campagnes de plus de 20 % (internautes ayant visualisé la totalité du spot ou bien cliqué sur celui-ci).

Désormais, suivant les objectifs de leur campagne, les annonceurs ont donc le choix entre des annonces TrueView for View, TrueView for Action et TrueView for Reach, qui sont toutes désactivables.

Durant la phase bêta, ce nouveau format a été testé au gré de 84 campagnes publicitaires, peut-on lire dans un billet de blog. Et les résultats démontrent que 9 spots publicitaires sur 10 ont généré une augmentation significative de cet Ad Recall (spot de rappel), avec une augmentation moyenne de près de 20 %.

Parallèlement, YouTube continuera d’offrir des Bumpers non désactivables, pouvant durer de 6 à 20 secondes.

De plus, le mois dernier, YouTube a également déployé TrueView For Action, un format TrueView qui permet aux spécialistes du marketing d’insérer un bouton d’action personnalisé dans une annonce.

Disponible sur mobile uniquement, ce format a pour vocation de faciliter la jonction entre l’annonce et le site de l’annonceur.

Jay Altschuler, vice-président des médias au sein de Samsung Electronics America, partenaire de lancement du format, ne tarit pas d’éloge sur TrueView for Reach : «Au sein de Samsung, nous nous efforçons d’innover et de repousser les limites. Nous étions impatients de tester et d’apprendre en tant que partenaire de lancement de la nouvelle solution TrueView for reach de YouTube, car le marketing d’aujourd’hui n’est plus une question de portée. Le choix et l’attention des utilisateurs sont essentiels pour établir une connexion significative avec les consommateurs et pour notre lancement de téléphone phare au printemps dernier, nous avons pu atteindre 50 % de personnes de plus à la moitié du CPM (coût pour mille) en utilisant TrueView for Reach. ”

(Crédit photo : @YouTube)