FranceQCI : le grand pari quantique d’Orange, Welinq et consorts

Le projet FranceQCI (France Quantum Computing Infrastructure), piloté par Orange et cofinancé pour une durée de 30 mois par la Commission européenne, décolle. L’enjeu : édifier les bases du système à venir de communication quantique français.

Le consortium de partenaires a officialisé, mardi 18 avril, le lancement.

L’opérateur historique de télécommunications Orange coordonne le projet visant à déployer des réseaux QCI en France et à les tester. Le CNRS, les industriels Airbus, Thales et Thales Alenia Space, les start-up deeptech Cryptonext Security, VeriQloud et Welinq sont parties prenantes. Les écoles Sorbonne Université, Télécom Paris, Université Côté d’Azur et la Direction générale de l’aviation civile sont également impliquées dans le consortium de partenaires sélectionnés.

« L’objectif du consortium FranceQCI est de donner une impulsion significative vers une infrastructure européenne de communication quantique (pour) protéger les données sensibles et les communications critiques des entités gouvernementales, des centres de données, des hôpitaux, des réseaux d’énergie, et plus encore », a déclaré Michaël Trabbia, CEO d’Orange Wholesale, et CTO & IO du Groupe par interim depuis le 3 avril 2023.

FranceQCI, une composante d’EuroQCI et de la cyberscurité de l’UE

Déployer des réseaux d’infrastructure de communication quantique (QCI) en France et les expérimenter en vue de leur intégration dans les réseaux existants de commucation, c’est l’ambition.

Pour atteindre cet objectif, FranceQCI s’appuiera sur les infrastructures existantes à Paris IDF (ParisRegionQCI) et Nice (Quantum@UCA/Nice). Le but étant d’évoluer vers des services opérationnels de distribution quantique de clé (Quantum Key Distribution – QKD).

Un réseau quantique sera également activé à Toulouse, dans le lab des DGAC/DSNA/DTI, pour la Direction générale de l’aviation civile française. Un test utiliisateur impliquera l’échange de données opérationnelles de contrôle du trafic aérien sécurisées par QKD.

Il s’agit plus largement de « contribuer au développement de l’autonomie technologique de l’Europe. »

En outre, FranceQCI fait partie de l’initiative EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure), qui vise à créer des réseaux de communication quantique sécurisés dans l’UE et ses territoires d’outre-mer.

Cette initiative s’inscrit plus largement dans la stratégie de cybersécurité de l’UE. Dans ce contexte, la France compte pami les 26 États membres qui disposeront de leur propre programme de déploiement QCI.