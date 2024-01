GenAI : la FTC enquête aussi sur Anthropic, Amazon et Google

Quelle influence les relations entre Microsoft et OpenAI ont-elles sur le paysage concurrentiel de la GenAI ? Voilà quelque temps que la FTC – homologue américaine de notre Autorité de la concurrence – enquête à ce sujet. Elle vient d’ailleurs de solliciter officiellement des informations auprès des deux sociétés.

OpenAI et Microsoft ont 45 jours pour communiquer tout document susceptible d’illustrer les implications de leur partenariat en matière de feuilles de route, de tarifications, d’accès privilégiés et autres exclusivités, etc. Ils ne sont pas seuls dans le viseur de la FTC. Anthropic l’est aussi. Et avec lui, Amazon et Google, qui se sont l’un et l’autre engagés à lui fournir un soutien chiffré à plusieurs milliards de dollars.

Anthropic scruté pour sa double alliance

Amazon a pris une participation minoritaire dans Anthropic et il est devenu son « fournisseur cloud privilégié ». Cela se traduit, entre autres, par des accès anticipés à certaines fonctionnalités, dont la personnalisation de modèles.

Dans le cadre de sa relation avec Google, Anthropic utilise, outre du compute, des produits data (AlloyDB, BigQuery) et de sécurité (Chronicle, Security Command Center…).

En Europe, le régulateur antitrust britannique a récemment lancé un « appel à commentaires » axé sur le tandem Microsoft-OpenAI. Une étape préliminaire avant l’ouverture d’une éventuelle enquête. L’UE a quant à elle indiqué envisager un examen au regard du droit sur les fusions. Aux dernières nouvelles, en France, l’Autorité de la concurrence en est à « se poser la question ».

À consulter en complément :

Anthropic, cet « anti-OpenAI » qui veut voir les choses autrement

Comment l’UE veut faire d’EuroHPC un véhicule GenAI

L’offre GenAI d’Oracle en cinq points

Transparence des LLM : ce qui coince chez OpenAI & Cie

L’approche d’Apple pour des LLM frugaux en mémoire

Illustration © Tada Images – Adobe Stock