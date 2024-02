GenAI : la Chine multiplie l’adoption des LLMs

Les régulateurs chinois ont approuvé un nouveau lot de 14 grands modèles linguistiques (LLM) d’intelligence artificielle (IA), pour un total de plus de 40 au cours des six derniers mois, selon des rapports locaux, alors que le pays se tourne vers la technologie de l’IA comme un atout concurrentiel clé.

L’attention intense des entreprises technologiques chinoises pour l’IA est devenue un point clé pour les régulateurs américains, qui se sont efforcés de les empêcher d’obtenir des puces d’IA. Ils ont proposé la semaine dernière des mesures de « connaissance de leurs clients » destinées à empêcher les entreprises chinoises de former leurs modèles à l’aide des technologies américaines.

Le journal Securities Times, soutenu par l’État chinois, a déclaré que les régulateurs avaient approuvé la semaine dernière un lot de 14 LLM à usage public, le quatrième lot depuis l’introduction de la réglementation en août dernier.

Une norme nationale pour les LLMs chinois

La réglementation exige que les éditeurs de LLMs reçoivent une approbation officielle avant de proposer leurs outils aux utilisateurs publics ou professionnels.

Un mois plus tôt, un organisme appelé Electronic Standardization Institute avait été créé pour mettre en œuvre une norme nationale pour les LLMs.

Les entreprises chinoises avaient développé quelque 238 LLMs en octobre dernier, a déclaré Robin Li, fondateur, président et directeur général du géant de la recherche Baidu. Et d’ajouter que Ernie Bot, son LLM comptait plus de 100 millions d’utilisateurs en décembre.

Parmi les autres LLM approuvés figurent les offres de la société de smartphones Xiaomi, du spécialiste de l’IA Beijing Fourth Paradigm Technology Co. et de la licorne technologique 01.AI basée à Pékin.

Les États-Unis « s’efforcent de priver la Chine de la puissance de calcul dont elle a besoin pour former ses propres modèles (d’IA), mais à quoi bon s’ils contournent cela pour utiliser notre cloud pour former leurs modèles ? » a déclaré Gina Raimondo, Secrétaire américaine au Commerce, à Reuters.

Matthew Broersma, Silicon UK