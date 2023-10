La Chine veut doubler sa puissance informatique d’ici 2025

La Chine souhaite augmenter sa puissance de calcul globale de plus de 50 % d’ici 2025, selon un plan publié lundi, alors que le pays mène une bataille commerciale de plus en plus âpre avec les États-Unis, axée sur des domaines tels que les semi-conducteurs haut de gamme et les puces graphiques spécialisées. utilisé pour former des outils d’intelligence artificielle.

La deuxième économie mondiale souhaite disposer d’une capacité de calcul équivalente à 300 exaflops d’ici 2025, selon le plan publié par six ministères clés, dont le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) et le puissant régulateur du cyberespace, Cyberspace Administration of China (CAC).

Objectif : 300 exaflops d’ici 2025

Les ministères ont déclaré que l’augmentation de la puissance de calcul serait nécessaire pour prendre en charge des applications dans des domaines tels que la finance et l’éducation.

En août, des responsables ont déclaré que la Chine disposait d’un total de 197 exaflops de puissance de calcul, contre 180 exaflops en 2022, et que le taux de croissance annuel moyen de la puissance de calcul de la Chine avait atteint près de 30 % au cours des cinq dernières années, avec une puissance de calcul de l’IA augmentant de 45 %. pour cent par an.

Les responsables ont déclaré que la Chine se classe désormais au deuxième rang derrière les États-Unis en termes de puissance de calcul, sans révéler leurs estimations concernant la capacité américaine.

Le directeur du MIIT, Jin Zhuanglong, avait déclaré à l’époque que 41 % de la production économique chinoise était générée par son économie numérique, tandis que l’Académie chinoise des technologies de l’information et des communications, affiliée au MIIT, prévoyait qu’un yuan investi dans l’augmentation de la puissance de calcul augmenterait le produit intérieur brut de la Chine de 3 à 4 yuans.

Accélérer la construction de datacenters

Jin Zhuanglong a déclaré que la Chine donnait la priorité à l’expansion de sa puissance informatique comme facteur clé pour parvenir à l’autosuffisance économique.

Les outils d’IA, qui nécessitent une grande puissance de calcul pour être entraînés, ont été mis à l’honneur cette année et ont renforcé l’accent mis par la Chine sur le développement de son infrastructure informatique.

Dans le cadre de ce nouveau plan, la Chine a l’intention de construire davantage de centres de données, en particulier dans l’ouest de la Chine, moins peuplé, tout en améliorant la vitesse des réseaux de données.

Les vitesses de transmission entre les installations informatiques critiques ne doivent pas avoir des latences supérieures à 5 millisecondes, indique le nouveau plan.

