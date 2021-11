Gestion de données : gare à l’angle mort du Big Data

Une gestion déficiente des données plombe la productivité et le chiffre d’affaires des entreprises. C’est l’un des enseignements d’une enquête* menée par Wakefield Research pour le fournisseur de solutions d’intégration automatisée de données Fivetran.

Les utilisateurs finaux prennent-ils des décisions commerciales basées sur des données obsolètes ou tronquées ? 71% des 300 professionnels data & analytics interrogés en Amérique du Nord et en Europe répondent par l’affirmative.

66% déclarent même que le top management ignore l’ampleur du phénomène.

Or, plus de 8 répondants sur 10 (85%) considèrent qu’une gestion défaillante des données impacte négativement la prise de décision et que celle-ci plombe les revenus de l’organisation.

Optimisation ETL**

« Ce serait profitable si les processus utilisés par les entreprises pour créer et gérer manuellement les pipelines de données étaient optimisés », a commenté George Fraser, CEO de Fivetran. « Or, 80% des répondants indiquent reconstruire des pipelines de données après leur déploiement, du fait, par exemple, d’une évolution des interfaces de programmation (API). »

En outre, 13% seulement disent obtenir de la valeur des données nouvellement collectées « en quelques minutes ou heures ». En revanche, 76% y consacrent « plusieurs jours », voire une semaine, pour impacter positivement les décisions et le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Pour mieux faire, 69% pensent que les équipes ont intérêt à consacrer davantage de temps aux décisions business plutôt qu’à la gestion manuelle des pipelines de données.

* L’enquête a été menée du 27 septembre au 12 octobre 2021 auprès de 300 responsables des données et de leur analyse au sein d’entreprises de plus de 2500 employés. France, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis sont concernés. Source : Wakefield Research : « The State of Data Management Report ».

** Extraction, transformation et chargement de données.

