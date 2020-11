Gestion de données : Qlik et Databricks musclent leur intégration

Les fournisseurs de solutions Qlik (intégration et analyse data) et Databricks (gestion de données) étendent leur partenariat stratégique. Leur clientèle mondiale peut désormais exploiter l’ensemble des capacités d’intégration et d’analyse de données de Qlik, avec l’architecture Lakehouse promue par Databricks, service SQL Analytics inclus.

Récemment lancé par Databricks, SQL Analytics permet aux analystes data d’exécuter des requêtes SQL standard directement sur leur lac de données (data lake), à l’aide de connecteurs pour leurs outils décisionnels (business intelligence, BI). Aussi, SQL Analytics intégré à Qlik Sense (visualisation de données) fournit, via une « simple » interface, une expérience enrichie aux utilisateurs de SQL, selon les promoteurs de l’offre.

Analytique et machine learning

Pour Michael Hoff, SVP Business Development & Partners de Databricks, les clients ont la possibilité de « maximiser la valeur des données en fournissant des capacités analytiques et de machine learning (ML) par le biais d’une plateforme de données moderne. »

Un point de vue que partage, sans surprise, Qlik.

« De plus en plus de clients veulent déployer des solutions conjointes capables d’impacter l’ensemble du cycle de vie des données et des analyses », a déclaré Itamar Ankorion, SVP Tech Alliances chez Qlik. « À chaque point de la chaîne analytique – de l’accès à l’ingestion, en passant par la transformation et la découverte d’enseignements qui déclenchent des actions au niveau du point de décision – les clients peuvent en toute confiance associer les solutions d’analyse et d’intégration de données de bout en bout de Qlik avec Databricks pour générer plus de valeur à partir des données dont ils disposent. »