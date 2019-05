Langages de programmation : JavaScript séduit massivement les développeurs

Devant Python et Java, JavaScript reste le langage de programmation utilisé par le plus grand nombre de développeurs dans le monde, selon SlashData.

Toujours populaire, JavaScript a franchi le cap des 11,7 millions de développeurs actifs dans le monde, dont 2,5 millions acquis en 2018, estime la société d’analystes SlashData.

JavaSript reste donc le langage de programmation le plus utilisé, en particulier pour des projets Web et Cloud. Et ce pour tous profils et usages (langage premier ou alternatif), ont indiqué les analystes de SlashData.

« Même dans des domaines du logiciel où Javascript est moins populaire, comme l’apprentissage automatique (machine learning, composante de l’IA) ou le code on-device de l’internet des objets (IoT), plus du quart des développeurs l’utilisent pour leurs projets. »

Les programmeurs peuvent pratiquer, voire maîtriser, plusieurs langages de programmation. Python et Java font partie des plus appréciés.

Python devance Java

Selon la 16e édition de l’enquête* de SlashData, 69% des développeurs en machine learning et des data scientists s’appuient sur Python. Résultat, avec un total de 8,2 millions de développeurs actifs (dont 2,2 M acquis l’an dernier), Python devance désormais Java.

Java (7,6 M de développeurs actifs à l’échelle mondiale) reste néanmoins très populaire dans l’écosystème Mobile et le Cloud. C# (6,7 M), un langage apprécié de l’écosystème Microsoft, du desktop à la réalité augmentée, et C/C++ (6,3 M), très employé dans le secteur du jeu vidéo et des objets connectés, suivent.

Mais leur croissance est moins marquée que celle de la communauté mondiale de développeurs. La communauté PHP, elle, croît plus rapidement (+32% de développeurs en 2018).

Malgré ses 5,9 millions de programmeurs, PHP n’est pas dans le top 5 des langages de programmation les plus utilisés. Mais il est au second rang des langages du développement Web.

En revanche, selon une autre enquête (Stack Overflow), aucun de ces langages ne fait partie du top 10 des langages de programmation qui rapportent le plus aux développeurs.

* Plus de 19 000 développeurs dans 165 pays ont été interrogés entre novembre 2018 et février 2019 dans le cadre de l’enquête mondiale « Developer Economics: State of the Developer Nation 16th Edition » de SlashData.