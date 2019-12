Google/Alphabet : Sundar Pichai est (presque) seul aux commandes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Google entre dans une nouvelle ère. Larry Page et Sergey Brin, qui ont fondé l’entreprise en 1998, ont annoncé mardi se retirer de la direction opérationnelle de la maison mère de Google, Alphabet Inc. Les deux hommes restent néanmois actionnaires et membres du conseil d’administration d’Alphabet, mais ils ne superviseront plus la gestion quotidienne de la multinationale américaine. Ils se sont expliqués dans un billet de blog :

« Aujourd’hui, en 2019, si l’entreprise était une personne, ce serait une jeune adulte de 21 ans et il serait temps qu’elle quitte le nid. Bien que ce fût un privilège formidable d’être si longtemps impliqués dans la gestion quotidienne de la société, nous pensons qu’il est temps d’assumer le rôle de parents fiers, qui apportent leurs conseils et leur amour, mais pas une surveillance quotidienne », ont-ils déclaré.

Ainsi, Larry Page quitte ses fonctions de directeur général (CEO) d’Alphabet. Il est remplacé, avec effet immédiat, par Sundar Pichai, l’actuel dirigeant de Google.

La double casquette de Sundar Pichai

Patron de Google depuis 2015, année de création du conglomérat Alphabet, Sundar Pichai, 47 ans, dirige désormais seul les deux entités.

Né en Inde et diplômé de Stanford et de la Wharton School aux États-Unis, l’ingénieur devra soutenir les choix technologiques et les combats juridiques, à Washington comme à Bruxelles, d’un groupe qui emploie plus de 103 000 collaborateurs dans le monde.

« Sundar apporte de l’humilité et une grande passion pour la technologie à nos utilisateurs, nos partenaires et nos employés au quotidien. […] Il n’y a personne sur qui nous nous sommes autant fiés depuis la création d’Alphabet, et aucun meilleur profil pour diriger Google et Alphabet vers l’avenir », ont souligné Larry Page et Sergey Brin.

I’m excited about Alphabet’s long term focus on tackling big challenges through technology. Thanks to Larry & Sergey, we have a timeless mission, enduring values and a culture of collaboration & exploration – a strong foundation we’ll continue to build on https://t.co/tSVsaj4FsR — Sundar Pichai (@sundarpichai) December 4, 2019

(crédit photo de une : pestoverde on VisualHunt / CC BY)