Antitrust : Google n’en a pas fini avec la Commission européenne

La Commission européenne infligera-t-elle une autre amende à Google ?

Le couperet antitrust est déjà tombé à trois reprises pour le groupe américain :

La recherche locale, les navigateurs, le ciblage publicitaire ou encore les services d’authentification pourraient être les prochains sur la liste.

Tous figureraient dans un questionnaire que Bruxelles aurait envoyé aux « parties intéressées », leur donnant un mois pour répondre.

Au cœur de cette enquête que Reuters qualifie de préliminaire, les accords à travers lesquels Google collecte des données.

La Commission européenne chercherait notamment à savoir si Google imposait à ses partenaires des limites à l’exploitation de la data en question. Mais aussi dans quelle mesure il a fait preuve de transparence sur l’usage qu’elle avait lui-même de ces données.

Photo d’illustration © Ugis Riba – Shutterstock.com



