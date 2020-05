Google Cloud annonce une « région » France pour 2022

Google Cloud poursuit sa croissance en Europe avec l’ouverture d’une « région France » : « Cette nouvelle région multi-zones, prévue pour tout début 2022, viendra compléter et se connecter aux régions existantes de Google Cloud, passées en l’espace de quatre ans au nombre de 23, avec 70 zones dans 16 pays. » indique un communiqué.

Elle vient s’ajouter aux six régions Google Cloud existantes en Europe : en Suisse (Zurich), aux Pays-Bas (Eemshaven), au Royaume-Uni ( Londres), en Allemagne ( Francfort), en Belgique ( Saint-Ghislain) et en Finlande (Hamina).

Rappelons que les régions sont des ensembles de zones. Les zones d’une même région bénéficient entre elles de connexions réseau à haut débit et à faible latence.

L’hyperscaler ne précise pas dans quelle ville française il va localiser son datacenter.

