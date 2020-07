Google habille Gmail en Slack

« Votre nouvel espace de travail, avec le meilleur de Google » : ainsi nous présente-t-on désormais l’avenir de Gmail. En tout cas dans le cadre de l’offre G Suite.

Le groupe américain vient de déballer toute une feuille de route, illustrée dans la vidéo ci-dessous.

L’idée de centraliser les outils de productivité sur l’interface de la messagerie n’est pas nouvelle. Mais elle prend de l’importance dans le discours de Google… et dans les faits. La récente intégration de Meet dans Gmail en a témoigné. Celle de Chat est effective sur la version web et doit l’être « bientôt » sur mobile.

Google n’oublie pas la partie bureautique, mais c’est bien sur les outils de communication que se trouve actuellement le focus. Avec, en ligne de mire, le duo Slack – Microsoft Teams.

Parmi les premières fonctionnalités à attendre dans ce domaine sur l’interface de Gmail, on aura relevé :

Dans les prochaines semaines, Google prévoit un renforcement de la sécurité. Avec, entre autres :

À plus long terme arriveront l’incrustation pour les appels vidéo et l’intégration de Meet dans Docs, Sheets et Slides.

Un formulaire est disponible pour rester informé de la disponibilité de toutes ces fonctionnalités.

