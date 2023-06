Google cadre l’usage de l’IA pour ses équipes

La maison mère de Google, Alphabet, a prévenu ses équipes du risque que constitue la diffusion de données propriétaires ou sensibles vers une intelligence artificielle générative.

Les agents conversationnels « intelligents », parmi lesquels ChatGPT d’OpenAI, Bing Chat de Microsoft ou encore Bard de Google, lui-même, sont plus particulièrement concernés.

Alphabet aurait également mis en garde ses ingénieurs : l’utilisation directe, en production, de lignes de code que des IA peuvent générer sur demande est à éviter, selon des sources proches du dossier citées par Reuters.

On pense encore à Bard, ainsi qu’à l’assistant de programmation GitHub Copilot.

Encadrer l’usage de l’IA générative

Comme d’autres multinationales, la maison mère de Google redoute que des données stratégiques soient exposées et partagées par ce biais. Elle s’alarme, par ailleurs, à l’idée que ces informations alimentent les grands modèles de langage (LLM) de concurrents.

Alphabet veut donc réduire le risque tout en captant la valeur.

L’enjeu : des milliards de dollars de retour sur investissement, de recettes publicitaires et de revenus cloud que peuvent apporter les programmes d’IA.

Google rejoint ainsi bien d’autres grands groupes, dont Apple, JPMorgan et Samsung, qui ont décidé de resteindre l’utilisation de l’IA générative en interne.

Encadrer l’usage de l’intelligence artificielle gagne donc du terrain en entreprise, à l’heure des débats sur la régulation de l’IA par les Etats.

Le cofondateur et CEO d’OpenAI, Sam Altman, a lui-même plaidé en mai pour une régulation du secteur, devant le Congrès des États-Unis. Christina Montgomery, VP et CPTO (Chief Privacy & Trust Officer) d’IBM, et Gary Marcus, professeur émérite à l’Université de New York et ex-CEO de Geometric Intelligence (acquis par Uber), ont aussi été entendus.

Comment placer ses pions sur l’échiquier de l’intelligence artificielle ?

Sundar Pichai, CEO de Google et de sa maison mère Alphabet, déclarait lors de Google I/O 2023 :

« Le changement technologique avec l’IA est d’une ampleur sans précédent. C’est pourquoi il est si important que nous rendions l’IA utile pour tout le monde – et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous sommes impatients de construire l’avenir ensemble ».