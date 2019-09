Google One : vers un « guichet unique » pour les backups Android

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sauvegarder automatiquement les données d’un appareil Android ? Il y a Google One pour ça.

L’application devient progressivement un « guichet unique » pour différentes fonctionnalités de backup.

Google vient d’y ajouter la possibilité de sauvegarder automatiquement les MMS*. Ainsi que les photos et les vidéos, dans leur qualité d’origine.

Cela s’ajoute aux capacités de backup intégrées au système Android. En l’occurrence, contacts, SMS, paramètres des applications et données de l’appareil (historique des appels, langues d’affichage et de saisie, mots de passe Wi-Fi…).

Lancé en France fin 2018, Google One est un abonnement payant destiné à augmenter l’espace de stockage partagé entre Google Drive, Gmail et Google Photos. Il apporte un dispositif d’assistance similaire à celui de G Suite. Et la possibilité de partager l’espace de stockage avec jusqu’à 6 personnes. La tarification démarre à 1,99 € TTC par mois pour 100 Go d’espace.

* Il est recommandé, pour de meilleurs résultats, d’utiliser l’application Android Messages. En fonction des opérateurs, il pourra être impossible de sauvegarder les textos « enrichis » sur protocole RCS.

