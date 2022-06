Green Circle : CodinGame et Société Générale défient les développeurs

Partenaires, le Groupe Société Générale et CodinGame, plateforme française de tests de programmation et de mise en relation, ont concocté le concours Green Circle.

L’objectif ? Ajuster les pratiques de programmation aux attentes en matière de reduction de l’empreinte environnementale d’activités numériques.

Des développeurs de la banque ont créé le jeu avec les kits de développement de CodinGame.

Ouvert du 16 au 27 juin 2022, ce concours de programmation de bot prend la forme d’un serious game (jeu sérieux). Trois classements sont proposés : solo, entreprise, école.

Informatique durable

« Plus que quelques jours pour coder des applications le plus virtueusement possible et en apprendre davantage sur le Green IT. Avec le concours Green Circle conçu par CodinGame et Société Générale, amusez-vous et tentez de gagner des lots », indique la banque dans un tweet.

Au-delà de sa charte du numérique responsable et de masterclasses sur les « meilleures pratiques » en matière de Green IT, la « gamification » permet au Groupe Société Générale de sensibiliser une audience plus étendue à l’informatique durable.

Et, plus largement, de promouvoir l’action du groupe européen de services financiers dans ce domaine. En outre, Société Générale dit inscrire cet événement dans le cadre d’actions visant la réduction « de 50% » de l’empreinte carbone numérique du Groupe à horizon 2025.

Un tel concours permet également de se rapprocher, à moindre frais, de communautés tierces de développeurs. En effet, les lauréats désignés à l’issue de la compétition Green Circle recevront des lots « éco-responsables », à savoir des téléphones reconditionnés.