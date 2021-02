Hedera : un symbole d’engagement pour IBM dans la blockchain

IBM, à reculons sur la blockchain ? Ses ambitions mises en doute, le groupe américain s’est défendu avec véhémence. Toujours est-il qu’il est bien présent dans la dernière communication de Hedera.

Ce DLT se fonde sur Hashgraph, un algorithme de consensus par preuve de participation (proof-of-stake)* qu’on doit à un mathématicien américain. Il avait émergé en 2018, orchestrant une ICO à 100 millions de dollars.

Le modèle de gouvernance s’inspire de celui qu’utilisait initialement National Bank Americard… aujourd’hui nommé VISA. Au sommet, il y a un « conseil de gestion » ouvert à un maximum de 39 « organisations référentes », pour des mandats de 6 ans non renouvelables. Une vingtaine y siègent actuellement. Parmi elles, Google, LG Electronics, Deutsche Telekom… et IBM, membre depuis l’été 2019.

Pour le moment, ces organisations assurent l’exploitation exclusive des nœuds Hedera. Même si l’objectif officiel est d’aller vers un modèle de DLT public. Et d’ouvrir à la consultation une partie du code, actuellement propriétaire.

Sur Hedera se sont développés divers services auxquels des applications externes peuvent faire appel. En tête de liste, celui qui donne accès au protocole de consensus pour assurer l’horodatage d’informations, en alternative au sharding et aux sidechains. Des connecteurs sont disponibles pour les blockchains Corda et Hyperledger.

Un autre service vient de passer en production. Reposant sur le framework Token Taxonomy, il permet d’émettre et de gérer des jetons sur Hedera. Sans avoir à manipuler de smart contracts.

The Hedera Token Service enables the configuration, minting, and management of fungible and non-fungible #tokens on Hedera without needing to set up & deploy #smartcontracts. For more details, visit: https://t.co/6VdTHk9NXR pic.twitter.com/pZooyWxnT1

— Hedera Hashgraph (@hedera) February 9, 2021