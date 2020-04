HPE intensifie sa réponse au Covid-19 avec des solutions VDI

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pour accompagner ses clients et ses partenaires confinés pour cause de Covid-19 et préparer la sortie de crise, Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé renforcer son offre de solutions de travail à distance et rendre plus flexibles les conditions de financement associées.

Le groupe IT américain a notamment lancé une solution d’infrastructure de bureau virtuel (VDI) aux performances dopées pour prendre en charge davantage d’utilisateurs expérimentés travaillant à distance (Trader Workstations).

Dans ce but, le système « intelligent » HPE Moonshot (doté d’un châssis 4.3U dense capable d’accueillir 45 serveurs lames) est désormais livré avec le serveur lame HPE ProLiant m750. Le système peut apporter « une amélioration de 70% des performances avec une consommation d’énergie réduite de 25% par rapport à la génération précédente », a déclaré HPE.

Le nouveau serveur HPE ProLiant m750 « peut prendre en charge près de 33% de travailleurs distants en plus », ont ajouté les promoteurs de l’offre.

Report de paiement sur les solutions VDI

Parallèlement, HPE a lancé de nouvelles offres préconfigurées à l’attention d’entreprises de taille moyenne à intermédiaire. Ces offres sont basées sur sur des serveurs HPE ProLiant ou sur l’infrastructure HPE Synergy. Elle peuvent être utilisées dès 80 utilisateurs et s’adapter à plus de 2 000 travailleurs distants au sein d’environnement Citrix et VMware.

Apr ailleurs, la multinationale américaine, par l’intermédiaire de Hewlett-Packard Financial Services Company (HPFSC), propose à son écosystème de nouvelles options de financement et de gestion de cycle de vie des actifs. Parmi ces options se trouvent des locations à court terme et des reports de paiement de 90 jours sur les solutions VDI.

Enfin, le groupe technologique dirigé par Antonio Neri, a rappele que ses solutions VDI sont également disponibles « en tant que service » via HPE Greenlake.

HPE recommande à ses clients de vérifier la disponibilité de ses offres dans leur pays auprès de leur revendeur HPE

(crédit photo © HPE)