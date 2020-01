Hyperledger Fabric : une v2.0 plus souple avec les smart contracts

Paramétrage, installation, exécution, mise à jour… La gestion des smart contracts évolue sur Hyperledger Fabric avec le passage en v2.0.

Sur la partie gouvernance :

Sur la partie mise en œuvre :

Hyperledger Fabric introduit aussi des améliorations au niveau du partage de données. Entre autres :

Le processus de mise à jour vers la dernière version d’Hyperledger Fabric a désormais une section dédiée dans la documentation du projet.

* Avec la v2.0, les images Docker utilisent Alpine Linux, distribution légère orientée sécurité.

