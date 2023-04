IA « de confiance » : la France mobilise 120 millions €

IA embarquée, frugale ou de confiance… La France lance un nouvel appel à projets et prolonge l’existant. Le tout pour une enveloppe de 120 millions €.

La France investit pour soutenir les développements d’une IA sûre, explicable et éthique.

Le 29 mars 2023, lors d’une rencontre parisienne (FD3) initiée par France Digitale et l’Institut Prairie, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, a annoncé un nouvel appel d’offres et la relance de dispositif existants.

L’ambition est double. Il s’agit, d’une part, de contribuer à « la diffusion de technologies d’intelligence artificielle au sein de l’économie française ». Et, d’autre part, de soutenir l’innovation dans des domaines prioritaires, à savoir: l’IA embarquée, frugale et de confiance.

Le ministre délégué a ainsi annoncé le lancement de l’appel à projets « démonstrateurs d’intelligence artificielle de confiance (DIAC) » opéré par la banque publique d’investissement Bpifrance. Ce nouvel appel vise des projets de développement logiciel, de matériel informatique et de systèmes critiques à base d’IA dite « de confiance ». Autrement-dit une IA sûre, explicable et éthique. Les projets soutenus devront faire la démonstration d’un besoin fonctionnel clairement identifié, que ce soit pour un dispositif médical ou une infrastructure structure dans les réseaux d’énergie, par exemple.

Une IA embarquée, frugale ou de confiance

Aussi, le ministre a confirmé le lancement fin avril du deuxième appel à projets « démonstrateurs d’intelligence artificielle dans les territoires (DIAT) ». Le dispositif piloté par la Banque des Territoires vise à soutenir des projets faisant usage « d’une IA frugale en énergie et/ou en données au service des défis et objectifs environnementaux des collectivités et des services publics ou intérêts collectifs ».

Enfin, la relance de l’appel à projets « maturation technologique et démonstration de technologies d’intelligence artificielle embarquée » a éte dédidée. Cet appel concerne des projets liés au matériel dédié à l’IA, en particulier les semi-conducteurs, et d’autres architectures matérielles avancées pour l’utilisation d’algorithmes sur des cibles embarquées.

Dotées d’une enveloppe globale de 120 millions, ces actions s’inscrivent dans la seconde phase de la stratégie nationale en intelligence artificielle, elle même associée à la stratégie de France 2030. Le soutien au développement d’une IA générative comme ChatGPT n’est pas encore d’actualité.