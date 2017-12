IA : Rigetti met le quantum computing au service du machine learning

Rigetti Computing vient de démontrer que son processeur quantique 19Q est capable de réaliser une tâche de machine learning non supervisé.

L’ordinateur quantique pourrait bien faire progresser de manière significative le domaine de l’intelligence artificielle (IA).

C’est ce que Rigetti Computing vient de prouver avec l’utilisation de son processeur quantique 19Q pour une tâche d’apprentissage automatique (machine learning) non supervisé.

Pour rappel, contrairement à l’apprentissage automatique supervisé, où le résultat d’un algorithme est basé sur des données d’apprentissage « étiquetées », l’apprentissage automatique non supervisé offre la possibilité de résoudre des problèmes complexes en utilisant uniquement des données d’entrée, sans le passage par un jeu de données d’apprentissage.

L’apprentissage automatique non supervisé est actuellement utilisé dans diverses applications, telles que la bio-informatique pour l’analyse de séquences, l’exploration de données (data mining) pour l’extraction de séquences et de motifs, l’imagerie médicale pour la segmentation d’images et la vision par ordinateur pour la reconnaissance d’objets.

Dans sa démonstration, l’équipe de Rigetti Computing a utilisé un algorithme maison hybride quantique / classique pour le regroupement (clustering). Leur ordinateur quantique capable de gérer 19 bits quantiques (qubits) a été utilisé de concert avec la plate-forme de cloud computing Forest.

Les grandes entreprises technologiques, comme IBM, Google, Intel et Microsoft, ainsi que quelques start-up bien financées, se sont lancées dans le développement de machines quantiques qui promettent une nouvelle ère dans le domaine de l’informatique. En novembre dernier, IBM annonçait d’ailleurs un prototype de processeur quantique capable de gérer 50 qubits.

Fondée en 2013 par Chad Rigetti (ex-employé d’IBM dans le domaine de l’informatique quantique), la start-up a levé 70 millions de dollars, avec en figure de proue Andreessen Horowitz comme investisseur.

En 2016, Rigetti testait des puces quantiques de 8 qubits et en juin de cette année, la société annonçait sa plateforme de cloud computing Forest 1.0 (désormais disponible en version 1.2) pour l’informatique quantique, qui permet aux développeurs d’écrire des algorithmes hybrides.

