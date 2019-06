Infrastructures IT : la croissance du marché décélère fortement

La dynamique du marché des produits d’infrastructure s’enraye, rapporte Canalys.

Au premier trimestre 2019, les ventes mondiales de serveurs, de systèmes de stockage et de produits de réseau ont progressé de 4,8% à 38,8 milliards de dollars.

Soit tout de même 1,8 milliard de dollars de plus par rapport au premier trimestre 2018.

Mais après six trimestres de croissance à deux chiffres, le marché déchante.

Le ralentissement s’explique par une réduction des investissements des fournisseurs IaaS hyperscale (les datacenters du cloud public) et des fournisseurs de services. Mais aussi à la fin du cycle de mise à niveau d’équipements mainframe et la demande moins marquée des entreprises, a souligné Canalys.

Dans ce contexte, le segment des serveurs a progressé de 3,7% seulement au premier trimestre 2019, alors qu’il avait gagné 39,2% au premier trimestre 2018. Celui du stockage a progressé de 4,6%, contre 19,8% au T1 2018. Les baies tout flash et les insfrastructures hyperconvergées restent des clés d’investissement pour les clients.

Seul le segment des produits de réseau, qui affichait déjà une croissance modeste par rapport au reste du marché au T1 2018, a résisté (+6,5% de hausse au T1 2019). Il notamment bénéficié d’une demande en hausse pour les solutions SD WAN (Software-Defined Wide-Area Network).

Qu’en est-il des équipementiers et fournisseurs de produits d’infrastructure ?

Huawei dans l’ombre de Cisco, Dell EMC et HPE

Les trois premiers vendeurs, tous américains, Cisco (19,9% de parts de marché), Dell EMC (18,4%) et HPE (13,8%), représentent ensemble 52,1% du marché au premier trimestre 2019.

Huawei est le quatrième fournisseur de ce marché, avec 7,3% de parts. Toutefois le vent risque de tourner à l’international pour Huawei du fait des restrictions annoncées au printemps 2019 par Washington et du retrait de partenaires de son écosystème.

Dans ce contexte, pour l’ensemble de l’année 2019, Canalys prévoit une croissance des expéditions mondiales d’infrastructures de 6,4%.

Pour Matthew Ball, analyste principal chez Canalys, il n’est pas suprenant que la croissance du marché des produits d’infrastructure ralentisse. « Le maintien des taux élevés de croissance enregistrés au cours des six derniers trimestres n’était pas tenable », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter, « plus la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se poursuivra, plus elle aura d’impact sur les économies et l’investissement des entreprises. »