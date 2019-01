Intelligence artificielle : la DSI s’adapte dans l’ombre des métiers

Pour bénéficier des promesses de l’intelligence artificielle, les DSI ont intérêt à se positionner en partenaires des métiers et en pilotes du changement.

Les métiers prennent bien souvent les devants lorsqu’il est question des premiers usages d’applications d’intelligence artificielle (IA). En outre, ils contournent l’IT 16% à 20% du temps.

La direction des systèmes d’information (DSI) a donc intérêt à se positionner en interlocuteur stratégique et de gérer le risque. L’organisation dans son ensemble doit bénéficier des promesses de l’intelligence artificielle (amélioration de l’expériences utilisateur/cient, gains de croissance).

C’est en tout cas l’enseignement d’un rapport de Forrester pour Dell EMC. En 2018, 351 décideurs métiers et IT en charge de projets d’IA dans de grandes entreprises ont été interrogés.

Expérience client

Plus de la moitié des entreprises interrogées pensent que l’IA permet d’améliorer l’expérience client et l’efficacité opérationnelle des métiers et de l’IT.

Les déploiements initiaux de l’IA en production sont axés sur des usages ciblés. Les enjeux data (40%), la reconnaissance et l’analyse vocale (38%) et les systèmes de recommandation (37%).

D’autres applications, comme la biométrique (39%), l’analyse d’images/vidéos (38%), les agents virtuels et les chatbots (34%).

21% des organisations en sont encore à la phase des premiers déploiements. Mais une majorité (52%) explorent ou exploitent des modules plus complexes pour le déploiement de l’IA.

Comme l’utilisation de matériel optimisé pour l’IA, la gestion de l’IA et et l’orchestration, pour améliorer le délais de création de modèles et leur performance.

Les entreprises aux projets d’IA les plus avancées dans ce domaine (27%) personnalisent leurs propres solutions d’IA en s’appuyant sur des technologies d’apprentissage automatique, de deep learning et des technologies sméantiques.

Ce sont ces entreprises qui sont les plus susceptibles d’intégrer des solutions d’IA qui nécessitent un fort soutien de l’IT.