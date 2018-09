iOS 12 disponible : Apple n’a pas ménagé ses efforts

Dévoilé à l’occasion de la dernière conférence WWDC en juin dernier, iOS 12 sort maintenant de bêta. La version finale de la nouvelle mouture d’iOS est disponible sur tous les appareils capables d’exécuter iOS 11, tels que l’iPhone 5 de 2013 et supérieur, l’iPad mini 2 et ultérieur, l’iPad Air et les versions ultérieures, ainsi que l’iPod touch de 6e génération.

Plus véloce, même sur l’iPhone 5

Cette mise à jour majeure est disponible sur tous les appareils éligibles en OTA (Over-The-Air) depuis l’application Paramètres. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans Paramètres -> Général -> Mise à jour du logiciel.

iOS 12 est une mise à jour majeure qui apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mises à niveau pour les terminaux iOS d’Apple, ainsi que des améliorations de performances significatives.

Apple a pris soin de rendre les iPhones et les iPad, en particulier les anciens modèles, plus rapides et plus réactifs.

Tout se lance plus rapidement avec iOS 12, que ce soit l’appareil photo, le clavier et les applications.

Notifications regroupées, app Photos améliorée…

Les notifications sont enfin regroupées par application (une nouveauté déjà présente sur Android). Mais, la nouveauté va plus loin en ne regroupant pas uniquement toutes les notifications par application, mais par groupe spécifique pour des apps telles que WhatsApp.

Pour les possesseurs d’iPhone X ou ultérieur, la grande nouveauté provient des Memoji. Depuis Messages, l’utilisateur peut maintenant créer son propre avatar Bitmoji.

L’application Photos reçoit, elle, un nouvel onglet baptisée « Pour vous” et une expérience de recherche améliorée.

Quant à l’application Stocks, elle a été repensée avec des graphiques et des titres d’actualités plus attractifs.

Apple News a aussi été légèrement remodelé, notamment sur iPad.

Les mémos vocaux fonctionnent maintenant de concert avec iCloud. Il devient ainsi possible d’enregistrer un mémo sur son iPhone, puis le trouver sur son iPad ou Mac.

Pour ceux dont la voiture prend en charge CarPlay, Google Maps et Waze sont désormais supportés, apparaissant sur l’écran tactile de votre véhicule.

Siri progresse

L’assistant vocal d’Apple n’est pas en reste. Moins performant que les assistants de la concurrence, tels qu’Alexa d’Amazon ou encore Google Aisstant, Siri va gagner en attractivité grâce à de nouvelles fonctionnalités bien senties.

Ainsi, grâce à l’application Shortcuts (« Raccourcis » en français), l’assistant peut être personnalisé dans une certaine mesure par l’utilisateur. Grâce à un système de glisser / déposer dans un éditeur, il devient en effet possible de créer des raccourcis avec Siri, mais aussi de créer des commandes pour HomeKit, la musique ou encore Plans.

La réalité augmentée en vedette

Enfin, pour Apple, « iOS est la plus grande plate-forme AR au monde et avec iOS 12 », grâce à ARKit 2.0. La firme de Cupertino propose en effet de nouvelles expériences AR partagées, des AR persistantes et une détection d’objets ainsi qu’un suivi des images plus dynamiques.

Ainsi, grâce aux expériences AR partagées, des personnes peuvent jouer au même jeu simultanément ou collaborer sur des projets tels que la rénovation ou le travail scolaire.

De concert avec Pixar, la firme dirigée par Tim Cook lance un nouveau format ouvert de fichier AR répondant au nom de USDZ. Optimisés en termes de taille, ces fichiers peuvent être partagés par courrier électronique ou encore iMessage. Adobe Creative Cloud les supportera également.

(Crédit photo : @Apple)