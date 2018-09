IoT : Cloudera joue l’ouverture avec Red Hat et Eurotech

L’éditeur de solutions big data sur Hadoop se lance dans le traitement des données des objets connectés avec Red Hat et Eurotech. Son architecture promet de répondre plusieurs scénarios d’utilisation IoT, en particulier pour l’industrie, les véhicules connectés et les villes intelligentes.

Du machine learning et de l’analytics à l’IoT, il n’y a qu’un pas. Cloudera, spécialiste d’Hadoop et du Big Data, vient de le franchir en s’associant avec Red Haut et Eurotech pour étoffer son offre d’une architecture open source pour l’Internet des objets.

« Les premiers utilisateurs ayant opté pour des plateformes IoT propriétaires cloisonnées sont aujourd’hui pénalisées par des fonctionnalités rigides et limitées qui ne répondent plus à leurs besoins », plaide Dave Shuman, Industry Leader for IoT chez Cloudera pour pousser l’avantage des standards ouverts et d’une architecture modulable pour s’adapter à l’évolution de leurs besoins et aux innovations.

Le spécialiste du Big Data s’est rapproché de Red Hat, numéro un mondial des logiciels open source, et Eurotech, fournisseur de systèmes industriels embarqués pour développer une architecture bout en bout qui fonctionne dans des environnements multiclouds, hybrides ou sur site. Elle est composée de :

> Everyware Software Framework (ESF) et le middleware Red Hat ( connectivité des périphériques, acquisition et contrôle des données, analytique)

> l’intégration IoT à la plateforme Everyware Cloud (EC) d’Eurotech et au middleware Red Hat (gestion des périphériques, contrôle d’accès et authentification, exploitation des applications IoT)

> une plateforme analytique et de gestion des données basée sur Cloudera Enterprise,( stockage,s analytique et Machine learning)

> un environnement de développement et de distribution avec la plateforme d’applications conteneurisées Red Hat OpenShift.