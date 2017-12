Tata Communications s’attaque au Big Data avec Cloudera

L’opérateur mondial d’infrastructures a retenu la solution Big Data de Cloudera pour proposer une offre d’analytics aux opérateurs et entreprises.

Opérateur mondial d’infrastructures de communications, Tata Communications enrichit son catalogue de services en direction des opérateurs et entreprises.

Récemment, la filiale télécoms du conglomérat indien Tata a déployé une offre de connectivité IoT (Internet des objets) et de mobilité mondiale.

L’entreprise s’est également investie dans la sécurité avec Exposure Monitoring. Cette solution lancée l’été dernier est une offre d’audit pour identifier l’exposition des données clients sur Internet.

« Se contenter de sécuriser les terminaux n’est plus suffisant aujourd’hui, nous confiait Antoine Watissee, Country Manager de Tata Communications pour la France. On passe de la sécurisation d’un château fort, fermé, à celle d’un hub aéroportuaire, ouvert. »

Le Big Data avec Cloudera

Aujourd’hui, l’opérateur indien s’intéresse aux données des entreprises. Tata Communications a annoncé, la semaine dernière, un partenariat avec Cloudera, pour mettre en œuvre une offre de service managé de Big Data.

L’éditeur d’une distribution Hadoop installe sa plate-forme d’analytics et de machine learning sur le réseau mondial de l’opérateur.

L’outil permettra aux entreprises de capturer, stocker et analyser rapidement leurs données issues de sources variées, qu’elles soient structurées ou non. L’idée étant de leur permettre d’en tirer de la valeur et de transformer un centre de coûts en source de profits.

En Cloud privés dédiés ou multitenants

Gestion du cycle de vie des données, modélisation, analyse, gouvernance, et outils de visualisation aideront les entreprises à mieux définir leur stratégie Big Data en s’appuyant sur un modèle de paiement à l’usage et évolutif au fil des besoins. Le tout dans des environnements conformes aux différentes réglementations internationales sur l’exploitation des données.

Cette plate-forme Big Data est disponible dans les environnements de Cloud privés dédiés ou multitenants.

Hébergée dans les datacenters Tier III de l’opérateur à Mumbai (ou Bombay en Inde), Singapour et au Royaume-Uni, le processus de gestion des données est certifié ISO 27001.

« Notre solution fournit aux entreprises l’envergure, la rapidité et l’expertise nécessaires pour transformer rapidement les données brutes en informations structurées et significatives qui répondent aux défis de l’entreprise », résume Srinivasan CR, Vice-President Senior, Global Product Management & Data Centre Services, chez Tata Communications.

Crédit photo : agsandrew / Shutterstock