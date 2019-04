IoT : Microsoft se renforce avec l’acquisition de Express Logic

En rachetant Express Logic, Microsoft met la main sur un système d’exploitation en temps réel, RTOS, les plus répandus pour l’IoT.

Microsoft poursuit ses investissements stratégiques dans l’Internet des objets (IoT) avec l’acquisition d’Express Logic, éditeur du système d’exploitation en temps réel ThreadX RTOS destiné aux terminaux IoT et Edge sur microcontrôleur.

Le ROTS ( Real Time OS) d’Express Logic est déployé sur plus de 6,2 milliards de terminaux. Il peut fonctionner sur une large gamme d’appareils, même ceux qui sont alimentés par batterie avec moins de 64 KB de mémoire flash, explique Microsoft.

Express Logic déployé sur plus de 6 milliards de terminaux

La firme de Redmond le positionnera comme une solution complémentaire à Azure Sphere , son OS sécurisé pour l’IoT.

» Notre objectif est de rendre disponible RTOS ThreadX d’Express Logic disponible en option pour répondre aux exigences de traitement en temps réel sur un périphérique Azure Sphere et de permettre aux périphériques alimentés par ThreadX de se connecter aux périphériques Azure IoT Edge lorsque la solution IoT requiert des capacités informatiques de pointe. Bien que nous recommandions Azure Sphere pour les connexions les plus sécurisées de nos clients sur le cloud, Azure Sphere n’est pas possible dans des appareils » précise Microsoft.

Il y a un an, l’éditeur avait annoncé un investissement de 5 milliards $ sur quatre ans dans l’IoT.